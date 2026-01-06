ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.86
usd:
329.16
bux:
116425.94
2026. január 6. kedd Boldizsár
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Amerikai Egyesült Államok Capitoliuma, a szövetségi kormányzat törvényhozó ágának székhelye Washington DC-ben.
Nyitókép: Getty Images/John Baggaley

Váratlan haláleset rázta meg a Kongresszust és a republikánusokat

Infostart / MTI

Egy republikánus képviselő hirtelen halálával csökkent a korábban is szűk republikánus többség az amerikai Kongresszusban kedden.

Doug LaMalfa kaliforniai képviselő halálhírét a republikánus párt rangidős képviselője, Tom Emmer jelentette be közösségi oldalán. A közleményben részvétet nyilvánított a politikus családja felé, valamint „hirtelen” halálesetet említett.

LaMalfa halálával a republikánusok 218 képviselő széket tudhatnak magukénak az alsóházban, míg a demokraták 213 képviselővel rendelkeznek.

A tragikus halálesettel két nap alatt két képviselői helyet veszített a Republikánus Párt a képviselőházban, miután hétfőn töltötte utolsó napját törvényhozóként Marjorie Taylor Greene, aki tavaly novemberben jelentette be, hogy visszaadja képviselői mandátumát. A republikánus párt konzervatív szárnyához tartozó politikus tavaly az Epstein-akták nyilvánossága körüli vitában szembekerült Donald Trump elnökkel. A napokban bírálta az amerikai igazságügyi hatóságok és a hadsereg különleges akcióját Venezuelában, mely Nicolás Maduro letartóztatását eredményezte.

A Kongresszus republikánus tagjai kedden zártkörű gyűlésen találkoznak, amelyen 2026 politikai feladatait, valamint a novemberi félidős kongresszusi választásokra való felkészülés lépéseit vitatják meg. A tanácskozást Donald Trump elnök beszéde nyitotta meg a washingtoni Kennedy Centerben.

Kezdőlap    Külföld    Váratlan haláleset rázta meg a Kongresszust és a republikánusokat

egyesült államok

republikánus párt

halálhír

kongresszus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Félelem, pánik és kommandósok uralják a venezuelai hétköznapokat – videók

Félelem, pánik és kommandósok uralják a venezuelai hétköznapokat – videók

A főváros Caracas és többi nagyváros utcáin katonák, rendőrök, illetve civil ruhás fegyveresek cirkálnak, és igazoltatják a járókelőket. A legrosszabbtól tartanak az emberek, ezért megindult az élelmiszerek felvásárlása. Erre válaszul a legtöbb üzletben szigorúan korlátozzák a bejutást.
 

Mielőbb haza akar térni a venezuelai ellenzék vezére

Donald Trump egy 30 napos és egy 1,5 éves határidőről beszélt Venezuela ügyében

Tajvanon attól tartanak, hogy Peking lemásolja a „Maduro-receptet”

Bendarzsevszkij Anton: világszerte csökken az orosz befolyás, Venezuela is ezt mutatja

Azonnali kongresszus jön a Fidesznél

Azonnali kongresszus jön a Fidesznél

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában jelentette be a menetrendet. Először jön a budapesti, aztán az országos döntést hozzák meg jelöltügyben. Szombaton lesz az országos kongresszus.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.06. kedd, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább tárgyaltak a kamionos tüntetések után, több vállalást is tettek a felek

Tovább tárgyaltak a kamionos tüntetések után, több vállalást is tettek a felek

Lázár János képviseletében ma Csepreghy Nándor miniszterhelyettes folytatta a fuvarozói képviseletekkel zajló egyeztetéseket a kamionos tüntetések után.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vörös kódot hirdetett a Nestlé - rengeteg babatápszert hívnak vissza, az ok: tömeges ételmérgezés

Vörös kódot hirdetett a Nestlé - rengeteg babatápszert hívnak vissza, az ok: tömeges ételmérgezés

A probléma először decemberben került napvilágra, amikor a vállalat önkéntesen visszahívott két terméket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'many' Cuban soldiers killed in Venezuela raid but calls operation 'brilliant'

Trump says 'many' Cuban soldiers killed in Venezuela raid but calls operation 'brilliant'

It comes after Nicolás Maduro and his wife were seized from Caracas and flown to the US. They have since appeared at a New York court.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 17:14
Mielőbb haza akar térni a venezuelai ellenzék vezére
2026. január 6. 16:29
Ráfáznak a németek a megújuló energiára
×
×
×
×