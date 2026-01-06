ARÉNA - PODCASTOK
Christian Stocker új néppárti miniszterelnök sajtóértekezletet tart az osztrák hárompárti koalíciós kormány beiktatási ünnepsége után a bécsi elnöki rezidencián, a Hofburg-palotában 2025. március 3-án. Ez Ausztriában az első olyan kormány, amelyet az Osztrák Néppárt (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) koalíciója alkot.
Nyitókép: MTI/EPA/Max Slovencik

Fogy az osztrákok türelme, két dolog különösen aggasztja őket

Infostart

Kereken tíz hónap telt el a Christian Stocker néppárti kancellár vezette koalíció hivatalba lépése óta, de a kormányzati ígéretek ellenére nem javult a lakosság hangulata. Olyannyira nem, hogy egy friss felmérés szerint a többséget továbbra is az infláció és a megélhetési költségek emelkedése aggasztja.

Az IMAS nemzetközi piackutató intézet tanulmánya szerint a megkérdezettek mintegy 60 százaléka aggódik emiatt. A bevándorlás alakulása a válaszadók 45 százalékát, míg az ország gazdasági helyzetének általános alakulása 44 százalékukat aggasztja.

A gazdasági fellendülésbe vetett remények egyre inkább halványulnak. Ez utóbbira utal az az adat, amely szerint az osztrákok egynegyede a gazdasági fellendülésre csak 2028-ra vagy későbbre lát esélyt, vagy egyáltalán nem hisz abban.

Az ORF közszolgálati médium által ismertetett tanulmány főbb megállapításai szerint az elmúlt években az emberek a jövőt illetően derűlátóbbak voltak. Az újévi kívánságokat illetően a többség „egyszerűen” egészséget kívánt magának, illetve a családnak. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az egészség iránti vágy az elmúlt években is „befutó” volt.

A háborúk befejezése 2025-ben csak a megkérdezettek 9 százalékénak volt „fontos”, szemben a 2024-es 17, illetve a 2023-as 21 százalékkal.

Több osztrák lap, köztük a Kronen Zeitung szintén azt emelte ki, hogy a magas infláció miatt egyre inkább fogy az osztrákok türelme. A pesszimizmus erősödött – értékelte a lap, ugyancsak kiemelve, hogy az elmúlt évek hasonló adatai „derűlátóbbak” voltak Erre utal, hogy megduplázódott azoknak a száma, akik egyáltalán nem jósoltak gazdasági fellendülést.

„Az extrém drágulás hangulati gyilkossá avanzsált Ausztriában”

– hangzott a Heute hírportál értékelése.

A tanulmányhoz az IMAS összesen 1022, tizenhatodik évét betöltő és idősebb osztrák állampolgárt kérdezett meg.

