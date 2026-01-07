ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Jelentősen befolyásolja a havazás a tömegközlekedést Budapesten 2025. január 7-én.
Nyitókép: Infostart

Nem a Móriczra megy a 6-os, friss érdekességek Budapest közlekedéséről

Infostart / MTI

Mindenhol van késés, az utakat pedig hiába szórják, a hó egyelőre erősebb. Megállóáthelyezések vannak, illetve különleges vonalak. Részletek.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai a legtöbb helyen rendben közlekednek szerda reggel, de késésekre kell számítani - közölte a vállalat a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak, síkosak.

Azt kérték, hogy csak letakarított és a téli körülményekre felkészített autóval induljanak útnak, és érdemes hosszabb menetidővel tervezni.

A 6-os villamos terelve Újbuda-központig a 4-es villamos vonalán jár, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Budafoki út-Karinthy Frigyes út megállót.

A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbusz a Margit híd, budai hídfő H megállóban nem áll meg a Nyugati pályaudvar felé. Az autóbuszokra Margit körúton a villamospótló autóbusz megállójában lehet fel- és leszállni - közölték.

közlekedés

bkk

havazás

