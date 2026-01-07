Válság – Pártoknak írt levélben ismerte el a gazdaság kritikus helyzetét a német kancellár

Az ARD közszolgálati médium és több más hírportál által vezető helyen ismertetett négyoldalas levélben Merz elismerte, hogy a német gazdaság helyzete néhány területen „nagyon kritikus”.

A tavaly májusban hivatalba lépett, konzervatívokból és szociáldemokratákból álló kormány nem tudta kellően javítani a versenyképességet. Ennek kapcsán kiemelten utalt a kancellár arra, hogy továbbra is túl magasak a munkaerő-, továbbá az energiaköltségek, valamint a bürokratikus kiadások és az adóterhek.

„2026-ban a helyes politikai és jogi döntések meghozatalára kell összpontosítanunk, hogy radikálisan javítsuk a gazdaság helyzetét. Ez az egyetlen módja annak, hogy a német gazdaság újra növekedjen és kijusson a válságból” – írta Merz, aki a nagyobbik konzervatív párt, a CDU elnöke is.

A kancellár szerint ezeknek a problémáknak a megoldása erősíti a politikába vetett bizalmat és a társadalom kohézióját.

A gazdaság prioritásának hangsúlyozása mellett a levélben a kancellár kitért a külpolitikai feladatokra is. Ezzel összefüggésben első helyen említette Ukrajna támogatását. A kancellár szerint a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatos döntéssel legutóbb megteremtették azokat a feltételeket, amelyekkel hosszú ideig támogathatják Ukrajnát Oroszország elleni védelmi harcában.

„Nem engedhetjük meg, hogy Oroszország kételkedjen elszántságunkban”

– írta a német kancellár.

Merz hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is erőfeszítéseket tesz egy olyan mielőbbi tűzszünet érdekében, amely biztosítaná Ukrajna szuverenitását. „Nehéz körülmények között végezzük diplomáciai munkánkat, Oroszország kevés hajlandóságot mutat a tárgyalásokra” – értékelte.

A levél végén Merz arra kérte a parlamenti képviselőket, hogy erősítsék a politikai bizalmat az említett problémák megoldásával. „Csakis így győzhetjük meg a német lakosság túlnyomó többségét demokráciánk és piacgazdaságunk értékeiről” – írta, sorait sajátos jókívánsággal zárva: a képviselőknek sok erőt kívánt az előttük álló feladatok megoldásához.