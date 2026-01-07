ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.8
usd:
329.26
bux:
0
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz német kancellár sajtóértekezletet tart az EU-tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács első napi ülése után Brüsszelben 2025. június 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Válság – Pártoknak írt levélben ismerte el a gazdaság kritikus helyzetét a német kancellár

Infostart

Ajándéknak aligha mondható levéllel lepte meg az általa vezetett kormánykoalíció parlamenti képviselőit Friedrich Merz. Az új év első napjaiban postázott levélben a kancellár arra figyelmeztetett, hogy a legnagyobb prioritást 2026-ban a gazdaság fellendítésének kell jelentenie.

Az ARD közszolgálati médium és több más hírportál által vezető helyen ismertetett négyoldalas levélben Merz elismerte, hogy a német gazdaság helyzete néhány területen „nagyon kritikus”.

A tavaly májusban hivatalba lépett, konzervatívokból és szociáldemokratákból álló kormány nem tudta kellően javítani a versenyképességet. Ennek kapcsán kiemelten utalt a kancellár arra, hogy továbbra is túl magasak a munkaerő-, továbbá az energiaköltségek, valamint a bürokratikus kiadások és az adóterhek.

„2026-ban a helyes politikai és jogi döntések meghozatalára kell összpontosítanunk, hogy radikálisan javítsuk a gazdaság helyzetét. Ez az egyetlen módja annak, hogy a német gazdaság újra növekedjen és kijusson a válságból” – írta Merz, aki a nagyobbik konzervatív párt, a CDU elnöke is.

A kancellár szerint ezeknek a problémáknak a megoldása erősíti a politikába vetett bizalmat és a társadalom kohézióját.

A gazdaság prioritásának hangsúlyozása mellett a levélben a kancellár kitért a külpolitikai feladatokra is. Ezzel összefüggésben első helyen említette Ukrajna támogatását. A kancellár szerint a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatos döntéssel legutóbb megteremtették azokat a feltételeket, amelyekkel hosszú ideig támogathatják Ukrajnát Oroszország elleni védelmi harcában.

„Nem engedhetjük meg, hogy Oroszország kételkedjen elszántságunkban”

– írta a német kancellár.

Merz hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is erőfeszítéseket tesz egy olyan mielőbbi tűzszünet érdekében, amely biztosítaná Ukrajna szuverenitását. „Nehéz körülmények között végezzük diplomáciai munkánkat, Oroszország kevés hajlandóságot mutat a tárgyalásokra” – értékelte.

A levél végén Merz arra kérte a parlamenti képviselőket, hogy erősítsék a politikai bizalmat az említett problémák megoldásával. „Csakis így győzhetjük meg a német lakosság túlnyomó többségét demokráciánk és piacgazdaságunk értékeiről” – írta, sorait sajátos jókívánsággal zárva: a képviselőknek sok erőt kívánt az előttük álló feladatok megoldásához.

Kezdőlap    Külföld    Válság – Pártoknak írt levélben ismerte el a gazdaság kritikus helyzetét a német kancellár

németország

gazdaság

kancellár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Brutális statisztika: 323 riasztás futott be a tűzoltókhoz egyetlen nap alatt, áramellátási zavarok vannak

Brutális statisztika: 323 riasztás futott be a tűzoltókhoz egyetlen nap alatt, áramellátási zavarok vannak
A katasztrófavédelem számokkal teletűzdelt posztot tett közzé szerda reggel az előző napról: már az önkéntes tűzoltók is a frontvonalban vannak, hóátfúvások miatt több út zárva, Szeged környékén áramkimaradások vannak, a figyelmeztetés pedig arról szól már, hogy akinek nem muszáj, el se induljon.
 

Nem a Móriczra megy a 6-os, friss érdekességek Budapest közlekedéséről

Elesett az M1-es, menekülni sem egyszerű

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

Abbamarad és újraindul, sőt – riasztás is érvényben van

Így induljunk el 20 centi havon vagy páncéljégen!

Este 8-ig fényes a Normafa

A magyar hó semmi: van, ahol mínusz negyven fok is van Európában

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

Évek óta nem látott kemény havazás érkezett Magyarországra, ráadásul ma is tombolhat a tél hazánkban. Máris komoly forgalmi fennakadásokat eredményezett az időjárás, több vasútvonalon is hosszabb menetidőre lehet számítani, illetve több járat nem is indult el. Cikkünkben percről percre tudósítunk a magyarországi hóhelyzetről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte a BKK: sok vonalon módosítani kell a havazás miatt, a 4/6-os villamos is érintett

Most közölte a BKK: sok vonalon módosítani kell a havazás miatt, a 4/6-os villamos is érintett

A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak, síkosak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

It came as European allies rallied behind Denmark, which is pushing back against Trump's ambitions for the Arctic island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 7. 07:28
Az átmeneti venezuelai államfő egyenesen azt állítja: nincs külföldi irányítás
2026. január 7. 07:18
Feltörték az Európai Űrügynökség szervereit, egy fontos űrteleszkóp is érintett
×
×
×
×