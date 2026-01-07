„Előbb-utóbb mindenhova odaérnek a hókotrók” – ígéri a főpolgármester

A főpolgármester kiemelte, hogy a rég nem látott havazás a szokottnál is több feladatot jelent, egyben megköszönte a Budapest-család dolgozóinak a megfeszített, éjjel-nappal tartó munkát.

A jelentés szerint a főutak és buszvonalak járhatók, van, ahol még kicsit havasabb, van, ahol latyakos, de mind járható. Karácsony Gergely azt írta: a Budapesti Közlekedési Központnál a villamosváltók eltömődése okoz helyenként munkát és átmeneti fennakadásokat, ezen is folyamatosan dolgoznak.

Ismertette, hogy az egyik BKV-buszon rosszul lett egy utas, akit a buszvezető újraélesztett, a mentő kiérkezéséig ellátott, lényegében megmentette az életét.

„Helyénvaló az elismerés országszerte és Budapesten is mindenkinek, aki megfeszítetten dolgozik ebben a régen nem tapasztalt helyzetben" - fogalmazott Karácsony Gergely.