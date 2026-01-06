ARÉNA - PODCASTOK
Új, korszerű csuklós autóbuszok több fővárosi vonalon: 2026. január 5-től az ArrivaBus Kft. üzemeltetésében összesen 25 darab vadonatúj, dízel üzemű Mercedes-Benz Citaro C2G típusú csuklós autóbusz állt forgalomba Budapesten.
Nyitókép: BKK

Tágasabb, nagyobb csuklós buszok érkeztek Budapestre

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Tovább korszerűsödik a főváros autóbuszflottája: január 5-től az ArrivaBus Kft. üzemeltetésében összesen 25 darab vadonatúj, dízel üzemű Mercedes-Benz Citaro C2G típusú csuklós autóbusz állt forgalomba Budapesten.

Az új járművek elsősorban a budai és dél-pesti vonalakon javítják az utazási élményt és a kapacitást: a 110-es és a 112-es vonalakon például a korábbinál 40 százalékkal nagyobb kapacitású, csuklós autóbuszok közlekednek mostantól – közölte a BKK.

A most forgalomba állított Mercedes-Benz Citaro C2G típusú járművek a korábban közlekedő, mintegy tízéves Mercedes Conecto csuklós autóbuszokat váltják ki. Az új buszok tágasabb utasteret, korszerű utastájékoztató rendszert, USB-töltési lehetőséget, valamint modern klíma- és biztonsági berendezéseket kínálnak, hozzájárulva a kényelmesebb és kiszámíthatóbb utazáshoz, különösen a csúcsidőszakokban.

Az új csuklós autóbuszok közül 18 jármű a 110-es és 112-es vonalakon közlekedik,

ahol a növekvő utasforgalmat ezentúl nagyobb befogadóképességű járművek tudják kiszolgálni. Emellett további új autóbuszok álltak forgalomba a 8E, a 139-es és a 223E vonalakon is.

A flotta megújítása a szolgáltatási színvonal emelése mellett környezetvédelmi szempontból is jelentős előrelépés.

A BKK megrendelésére 2027-ig több mint 330 új, dízel- és elektromos meghajtású autóbusszal bővül a fővárosi járműflotta, ezek közül 2025-ben 145 már meg is érkezett és forgalomba állt.

Ennek eredményeként a fővárosi buszállomány döntő többségét korszerű, alacsonyabb kibocsátású járművek alkotják majd, ami érdemben hozzájárul Budapest levegőminőségének javításához.

