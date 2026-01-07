A főutak állapotáról és a vasúti fennakadásokról számolt be Lázár János

Lázár János azt írta, hogy a gyorsforgalmi utak burkolata az M0-s és az M44-es autóúton, valamint az M1-es, M7-es, M5-ös, M6-os, M3-as és az M30-as autópályákon latyakos, néhol hókásás, de folyamatosan úton vannak a gépek; az M43-as autópályán és az M85-ös, valamint M86-os autóúton sónedves a burkolat.

Elmondása szerint a Magyar Közút hálózatán 481, az MKIF-nél 87 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban csaknem 85 ezer tonna útszórósó és több mint 2 millió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

Hétfő éjféltől a Magyar Közút 25 715 tonna sót és több mint 1 egy millió liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 7 836 tonna sót és 894 ezer liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

Fennakadások a vasútnál

Lázár János posztjában azt írja, hogy a vasútnál a váltók tisztítása folyamatos, de a sűrű havazás miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek.

A vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított;

az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul.

Jelenleg:

Gyékényesen van a GYSEV kezelésében jelentős zavar, a váltók tisztítása nem biztosított, az arra küldött személyzet közúti baleset okozta torlódás miatt nem jutott el a helyszínre;

Rákospalota-Újpesten váltóállítási gondok miatt a Veresegyházán át Vácig közlekedő vonatok csak Rákospalota-Újpest állomásig közlekednek, és onnan fordulnak, az utasoknak így másik szerelvénybe kell átszállni;

a Kőbánya-Kispest és Lajosmizse vonalon és a Szolnok és Hatvan közötti vonalon váltóállítási gondok jelentősebb késéseket okoztak;

a Hatvan és Somoskőújfalu közötti vonalon váltóállítási gond miatt az 5817 és 5827-es vonatok elmaradtak - sorolta a tárcavezető.

A miniszter úgy fogalmaz, hogy

a buszjáratok továbbra sem lélegezhetnek fel: jellemzően az ország teljes területén 15-60 perc késéssel közlekednek,

illetve egyes esetekben bizonyos településeket nem érintenek a járatok. A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik - tudatta Lázár János, aki megköszönte a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását.