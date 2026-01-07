ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.82
usd:
329.23
bux:
116841.09
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Lázár János

A főutak állapotáról és a vasúti fennakadásokról számolt be Lázár János

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A főutak és mellékutak burkolata országszerte havas, latyakos, a látási viszonyok korlátozottak lehetnek - adta már negyedik helyzetjelentését az építési és közlekedési miniszter szerdán reggel a Facebook-oldalán. A vasút esetében a többi között Debrecenről a Nyugati pályaudvarra induló InterCity esetében, a Rákospalota-Újpest, a Kőbánya-Kispest, Lajosmizse, illetve a Szolnok és Hatvan vonalon vannak fennakadások.

Lázár János azt írta, hogy a gyorsforgalmi utak burkolata az M0-s és az M44-es autóúton, valamint az M1-es, M7-es, M5-ös, M6-os, M3-as és az M30-as autópályákon latyakos, néhol hókásás, de folyamatosan úton vannak a gépek; az M43-as autópályán és az M85-ös, valamint M86-os autóúton sónedves a burkolat.

Elmondása szerint a Magyar Közút hálózatán 481, az MKIF-nél 87 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban csaknem 85 ezer tonna útszórósó és több mint 2 millió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

Hétfő éjféltől a Magyar Közút 25 715 tonna sót és több mint 1 egy millió liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 7 836 tonna sót és 894 ezer liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

Fennakadások a vasútnál

Lázár János posztjában azt írja, hogy a vasútnál a váltók tisztítása folyamatos, de a sűrű havazás miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek.

A vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított;

az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul.

Jelenleg:

  • Gyékényesen van a GYSEV kezelésében jelentős zavar, a váltók tisztítása nem biztosított, az arra küldött személyzet közúti baleset okozta torlódás miatt nem jutott el a helyszínre;
  • Rákospalota-Újpesten váltóállítási gondok miatt a Veresegyházán át Vácig közlekedő vonatok csak Rákospalota-Újpest állomásig közlekednek, és onnan fordulnak, az utasoknak így másik szerelvénybe kell átszállni;
  • a Kőbánya-Kispest és Lajosmizse vonalon és a Szolnok és Hatvan közötti vonalon váltóállítási gondok jelentősebb késéseket okoztak;
  • a Hatvan és Somoskőújfalu közötti vonalon váltóállítási gond miatt az 5817 és 5827-es vonatok elmaradtak - sorolta a tárcavezető.

A miniszter úgy fogalmaz, hogy

a buszjáratok továbbra sem lélegezhetnek fel: jellemzően az ország teljes területén 15-60 perc késéssel közlekednek,

illetve egyes esetekben bizonyos településeket nem érintenek a járatok. A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik - tudatta Lázár János, aki megköszönte a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását.

Kezdőlap    Belföld    A főutak állapotáról és a vasúti fennakadásokról számolt be Lázár János

lázár jános

vasúti közlekedés

hóeltakarítás

buszjárat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hóhelyzeti tapasztalatok – Nyomatékos kérései vannak az operatív törzsnek

Hóhelyzeti tapasztalatok – Nyomatékos kérései vannak az operatív törzsnek
A hóhelyzettel foglalkozó operatív törzs ülése után Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője számolt be az országos helyzetről és kérte a lakosságot néhány dologra az elmúlt 24 óra tapasztalatai alapján.
 

Videón a fantasztikus balatoni jégzajlás

„Előbb-utóbb mindenhova odaérnek a hókotrók” – ígéri a főpolgármester

Havazás – kiadták a vörös kódot

Nem a Móriczra megy a 6-os, friss érdekességek Budapest közlekedéséről

Elesett az M1-es, menekülni sem egyszerű

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

Abbamarad és újraindul, sőt – riasztás is érvényben van

Így induljunk el 20 centi havon vagy páncéljégen!

Kezd kihúzni a MÁV a hóból, de most még a szél is ott van

Este 8-ig fényes a Normafa

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Van egy nagy csavar az elképesztő venezuelai olajvagyonnál

Van egy nagy csavar az elképesztő venezuelai olajvagyonnál

Venezuela mostanában sokat szerepel a hírekben, miután Donald Trump amerikai elnök villámgyors katonai győzelem után a hétvégén bejelentette, hogy Washington átveszi az ország irányítását, és újjáépíti annak egykor legendás olajiparát. Venezuela bár a globális olajexport mindössze körülbelül egy százalékát adja, az energiapiac mégis évtizedek óta kiemelt figyelemmel követi, mert a hivatalos adatok szerint a világ legnagyobb igazolt nyersolajkészleteivel rendelkezik. Ám ez nem biztos, hogy igaz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durván csökkent az arany árfolyama: most lehet érdemes beszállni?

Durván csökkent az arany árfolyama: most lehet érdemes beszállni?

Az arany árfolyama szerdán csökkent, miután a befektetők a friss csúcsok után nyereséget realizáltak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

It came as European allies rallied behind Denmark, which is pushing back against Trump's ambitions for the Arctic island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 7. 11:17
Kiderült, mikor rendelnek el iskolaszünetet a hideg miatt
2026. január 7. 10:53
Videón a fantasztikus balatoni jégzajlás
×
×
×
×