Este 8-ig fényes a Normafa

Nagyon rég láttunk már ennyi friss havat, két magyarországi síterep már akkor is működött, amikor még nem volt természetes havunk, ez Mátraszentistván és Eplény, sokan el is látogattak mind a két helyszínre.

Most frissültek a pályák természetes hóval, jó körülmények között lehet síelni – mondta Wesselényi Andrea.

A héten valószínűleg megnyit a visegrádi pálya is, Pécsen is megnyílt a sípálya, ami ritka esemény az elmúlt években, valamint a Normafán keddtől lehet hóágyúzott, illetve már természetes hóval is kezelt sífutópályán és szánkópályán is csúszkálni. Olyannyira, hogy este 8 óráig megvilágítják a szánkópályát, tehát sötétedés után is érdemes fölmenni a Normafára – jelezte a sielők.hu alapító főszerkesztője.

Arról is beszélt, hogy kellemes hideg van, jó minőségű és tartósnak ígérkezik ahó, tehát ahol van egy kis domb, ott már a gyerekek tudják élvezni, tudnak szánkózni, tehát igazán télies körülmények köszöntöttek minket az új évben.

„A szomszédos országokban is nagyon jó a hóhelyzet, Szlovákiában több mint 70 síterepen lehet már síelni, a hóviszonyok kimondottan jók, Ausztriában még a közeli síterepeken is. A síterepeken friss a hó, és nem csak a pályákon, hanem végre a környezet is fehér, tehát a fákon, a hegyoldalakon gyönyörű hóborította tájat láthatunk, ami sokat lendít a síelés élményén.”

Mivel további havazások várhatók, ezért érdemes a réteges öltözködés mellett odafigyelni arra, hogy nagyon jó síszemüveget vegyünk fel, hiszen ilyenkor, hóesésben csak azzal tudunk síelni – emlékeztetett a főszerkesztő.

Mint mondta: „figyeljünk a hóviszonyokra, az autót jól készítsük fel az utazásra, legyen hólánc, a téli gumi már alap, de tájékozódjunk az útviszonyokról és a megközelítésről. Kövessük az ezzel kapcsolatos utasításokat, amik az autópályakezelőtől érkeznek."

Januári luk: ebbe nem rossz beleesni

Ilyenkor januárban még lehet akár last minute is foglalni, mert létezik az úgynevezett januári luk, ami még itt-ott holtszezonnak számít, bár egyre kevésbé. Nyilván a szilveszterhez képest, amikor minden tele volt, most viszonylag jobb lehetőségük van azoknak, akik foglalni szeretnének, tehát helyeket még lehet találni, a pályákon nem lesz nagy zsúfoltság, viszont hideg, tartós havazás és nagyon jó viszonyok várják azokat, akik elindulnak – fogalmazott a szakértő.