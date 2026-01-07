ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 7. szerda
Síelő a mátraszentistváni síparkban 2023. január 29-én.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Este 8-ig fényes a Normafa

InfoRádió

Az intenzív havazás miatt a sípályákon itthon és külföldön is ideálisak a körülmények a sportoláshoz - mondta az InfoRádiónak a sielők.hu alapító főszerkesztője. A Normafánál kedden nyit az este nyolcig kivilágított pálya – tette hozzá Wesselényi Andrea.

Nagyon rég láttunk már ennyi friss havat, két magyarországi síterep már akkor is működött, amikor még nem volt természetes havunk, ez Mátraszentistván és Eplény, sokan el is látogattak mind a két helyszínre.

Most frissültek a pályák természetes hóval, jó körülmények között lehet síelni – mondta Wesselényi Andrea.

A héten valószínűleg megnyit a visegrádi pálya is, Pécsen is megnyílt a sípálya, ami ritka esemény az elmúlt években, valamint a Normafán keddtől lehet hóágyúzott, illetve már természetes hóval is kezelt sífutópályán és szánkópályán is csúszkálni. Olyannyira, hogy este 8 óráig megvilágítják a szánkópályát, tehát sötétedés után is érdemes fölmenni a Normafára – jelezte a sielők.hu alapító főszerkesztője.

Arról is beszélt, hogy kellemes hideg van, jó minőségű és tartósnak ígérkezik ahó, tehát ahol van egy kis domb, ott már a gyerekek tudják élvezni, tudnak szánkózni, tehát igazán télies körülmények köszöntöttek minket az új évben.

„A szomszédos országokban is nagyon jó a hóhelyzet, Szlovákiában több mint 70 síterepen lehet már síelni, a hóviszonyok kimondottan jók, Ausztriában még a közeli síterepeken is. A síterepeken friss a hó, és nem csak a pályákon, hanem végre a környezet is fehér, tehát a fákon, a hegyoldalakon gyönyörű hóborította tájat láthatunk, ami sokat lendít a síelés élményén.”

Mivel további havazások várhatók, ezért érdemes a réteges öltözködés mellett odafigyelni arra, hogy nagyon jó síszemüveget vegyünk fel, hiszen ilyenkor, hóesésben csak azzal tudunk síelni – emlékeztetett a főszerkesztő.

Mint mondta: „figyeljünk a hóviszonyokra, az autót jól készítsük fel az utazásra, legyen hólánc, a téli gumi már alap, de tájékozódjunk az útviszonyokról és a megközelítésről. Kövessük az ezzel kapcsolatos utasításokat, amik az autópályakezelőtől érkeznek."

Januári luk: ebbe nem rossz beleesni

Ilyenkor januárban még lehet akár last minute is foglalni, mert létezik az úgynevezett januári luk, ami még itt-ott holtszezonnak számít, bár egyre kevésbé. Nyilván a szilveszterhez képest, amikor minden tele volt, most viszonylag jobb lehetőségük van azoknak, akik foglalni szeretnének, tehát helyeket még lehet találni, a pályákon nem lesz nagy zsúfoltság, viszont hideg, tartós havazás és nagyon jó viszonyok várják azokat, akik elindulnak – fogalmazott a szakértő.

KAPCSOLÓDÓ HANG

