Hétszer annyi a fertőzés, drámai számokkal visszatért egy régi betegség Magyarországra

A járványhelyzet területenként eltérően alakult: míg a fővárosban sikerült lassítani a terjedést, addig Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben felgyorsult a vírus terjedése – összegez a Portfolio.

Az NNGYK hétfőn közzétett adatai szerint 2025 52. hetében további 15 új hepatitis A-fertőzést azonosítottak, így az összes esetszám 2048-ra emelkedett.

Ez kiugróan magas érték: hétszer több, mint 2024-ben, és tizenegyszer több, mint 2023-ban.

Bár az NNGYK a 42. hét után nem közölt adatokat 2022-ben, a trendek alapján körülbelül 750 hepatitis A-eset becsülhető arra az évre, ami mindössze harmada a 2025-ben regisztrált esetszámnak.

A Semmelweis Egyetem részeként működő Epidemiológiai és Surveillance Központ nemrégiben rámutatott, hogy a Magyarországon jelentett hepatitis A-esetek száma 2024 48. hetétől kezdve jelentősen meghaladta az ötéves medián értéket.

A központ szakértői szerint a szezonális mintázat megegyezik a korábbi endémiás évekével. Ez megerősíti, hogy

a vírus terjedését nem közös terjedési tényezők – például élelmiszer – határozzák meg, hanem elsősorban a közvetlen vagy közvetett emberi érintkezés.

Ezt támasztja alá az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) november 28-i jelentése is.

A Surveillance Központ helyzetértékelése szerint az idősor regionális adatai alapján

az év elején Budapest és Pest megye voltak a leginkább érintettek. Az év második felében viszont Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben gyorsult fel a vírus terjedése.

Ez arra utal, hogy a járvány először a fővárost és Pest megyét érte el.

Az adatok szerint Budapesten volt a legmagasabb a hepatitis A-fertőzések száma.

Budapesten tavaly 743 esetet jelentettek.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 324 esettel,

Pest megye 261 esettel,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 232 esettel,

Bács-Kiskun megye 105 esettel következett utána a sorban.

A rangsor megváltozik, ha a lakosságarányos fertőzöttséget vizsgáljuk. Ebben az összevetésben Borsod-Abaúj-Zemplén megye kerül az élre, ezt követi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, majd Budapest.