2026. január 7. szerda
A Chelsea új idegenbeli mezét az Aranycsapat inspirálta
Nyitókép: X / iyawo rashy

Meglepetés és papírforma az új Chelsea-edző kinevezése

Infostart

A Chelsea bejelentette, hogy Enzo Maresca január elsejei menesztése után megtalálta az új edzőt: az angol Liam Rosenior veszi át a csapat irányítását. A kinevezés ritka kettősséget jelent: meglepetést és papírformát.

Meglepetést, mert Liam Rosenior eddigi múltja nem feltétlenül indokolja, hogy átvegye a Premier League egyik legjobb csapatát. Negyvenegy éves, korábbi állomáshelyei a Derby County (beugró, 12 mérkőzésen), majd a Hull City és a Racing Club de Strasbourg voltak.

A Hull Citynél mindössze 38,62 százalékos győzelmi mutatót produkált, de vélhetően nem dolgozhatott rosszul, a Championshipben, az angol második vonalban, 2024 tavaszán jelölték az Év menedzsere címre. Nem ő kapta meg, ráadásul a török klubtulajdonos és médiavállalkozó, Acun Ilicali menesztette is, mert nem egyezett a játékfilozófiájuk. Ilicali támadóbb futballt akart a csapattól látni, Rosenior ellenben nem ezt tartotta célra vezetőnek.

Az edző nem sokáig maradt állás nélkül, a Chelsea-t is tulajdonló BlueCo kötelékébe tartozó elzászi klub, az RC Strasbourg vezetőedzője lett. A Patrick Vieira irányításával az előző szezonban 13. helyezett csapatot a Ligue 1 hetedik helyére vitte előre. Állítólag már akkor is kapott ajánlatokat a Premier League-ből, de 2028-ig meghosszabbította a szerződését a Strasbourggal, illetve inkább a BlueCo-val.

Most nyilvánvalóan semmiféle akadálya nem volt annak, hogy átvegye a Chelsea-t. A Strasbourg tipikus középcsapat lett a keze alatt, 49,21 százalékos győzelmi mutatóval. A hetedik helyen adta át a csapatot, amellyel november 9. óta nyeretlen maradt a francia élvonalban. Akadt ellenben egy figyelemre méltó eredménye: 3–3 a Paris Saint-Germain ellen.

Kiválóan szerepelt viszont a Konferencia-ligában, ahol hat mérkőzésen 16 pontot szerezve jutott a nyolcaddöntőbe, a Crystal Palace-t is legyőzte.

Mindazonáltal a Chelsea élén jobb eredmények kellenek a hazai fronton, persze, jobb játékosállománnyal.

Mindennek dacára miért mégis papírforma a szerződtetése a Chelsea-hez? A BBC így világította meg: „Rosenior több mint 15 évvel ezelőtt, a Brighton csapatában játszva találkozott először a Chelsea mostani sportigazgatóival, Paul Winstanley-vel és Laurence Stewarttal.

Sam Jewell – a Chelsea első számú HR-ese – szorosan együttműködött Roseniorral, amikor utóbbi a visszavonulása után elkezdte edzeni a Brighton U23-as csapatát. Rosenior és Stewart útja akkor is kereszteződött, amikor az edző a Hullnál tevékenykedett.

Tavaly nyáron, a klubvilágbajnokság alatt Marc Kellerrel, a Strasbourg elnökével – korábbi francia válogatott játékossal – az Egyesült Államokba utazott, hogy találkozzon a Chelsea vezetőségével. Élővé vált a kapcsolat: a tulajdonosok, Behdad Eghbali és Todd Boehly rendszeresen látogatták a francia klubot.

Roseniort mindig is Maresca lehetséges utódjának tekintették, de a szezonközi váltás nem volt tervben. A Chelsea abban reménykedett, hogy Rosenior folytathatja a tapasztalatszerzést a Strasbourgban, de Maresca tavaly év végi nyilatkozatai váltásra kényszerítették a tulajdonosokat.

Még egy érdekesség: Maresca a Premier League legfiatalabb átlagéletkorú kezdő tizenegyét irányította a szezonban – 24 éves és 198 napos volt a csapata. Utolsó mérkőzésén a szezon legfiatalabb kezdőcsapatát játszatta, 23 év 157 napos átlagéletkorral.

Az a kívánsága (követelése?), hogy a klub tapasztaltabb játékosokat igazoljon, nagy szerepet játszott a vele szembeni elégedetlenségben.

Roseniorral (valószínűleg) nem lesz ilyen probléma, az ő Strasbourgja Európa öt nagy bajnokságának a legfiatalabb csapata volt, mindössze 21,47 éves átlagéletkorral.

