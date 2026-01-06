ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd
A zalaegerszegi Dísz tér 2019. október 9-én.
Nyitókép: MTI/Varga György

Iskolai mérgezés Zalaegerszegen: több diák még mindig kórházban van

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egyelőre nem térhetett haza a kórházból minden diák azok közül, akiket hétfőn tömeges rosszullét kapcsán szállítottak a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba.

Hétfőn több mint 440 diáknak és felnőttnek kellett elhagynia a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikumának épületét, miután többen is fejfájásra, hányingerre panaszkodtak.

Balaicz Zoltán (Fidesz–KDNP), Zalaegerszeg polgármestere arról adott hírt az állami iskolafenntartó, a rendőrség és a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján, hogy a Deák Ferenc Technikumban „valószínűsíthetően az egyik diák veszélybe sodorta az intézményben tanulókat, oktatókat és dolgozókat”. Valaki egy befőttesüveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában, az üveg pedig olyan kémiai anyagot tartalmazott – feltételezések szerint vakondok elriasztására szolgáló vegyületet –, amely nedvesség hatására reakcióba lépett.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI kérdésére hétfőn elmondta: a délutánig kórházba szállított 66 diák többségét mentőautókkal, 22 tanulót autóbusszal vittek kivizsgálásra.

A fiatalok jellemzően hányingerre és fejfájásra panaszkodtak, komolyabb egészségügyi beavatkozásra senki nem szorult.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre érkező egységeik az épületen belül semmiféle egészségre ártalmas anyagot nem tudtak kimutatni.

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel azt közölte: a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság az ügyben közveszélyokozás bűntette miatt, ismeretlen tettes ellen indított eljárást.

Az MTI információja szerint összesen több mint 70 diák került kórházba, három fiatal kivételével a többségük kedden haza is térhetett.

