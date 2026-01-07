ARÉNA - PODCASTOK
Child with runny nose. Mother helping to blow kids nose with paper tissue. Seasonal sickness.
Nyitókép: Kyryl Gorlov/Getty Images

Influenzaszerű tünetek és makacs köhögés – így különböztethetjük meg a légúti betegségeket

Infostart

Jelentősen megnőtt a légúti megbetegedések száma. A háziorvosok a tüneti kezelés fontosságára figyelmeztetnek a betegség első napjaiban, mivel az influenza súlyos elesettséget okozhat, és a köhögés akár hetekig is fennmaradhat.

Az elmúlt időszakban megszaporodtak a különböző légúti megbetegedések. Jelenleg influenzajárvány zajlik, emellett gyakori a COVID-fertőzés, adenovirus, RSV, valamint egyéb vírusok okozta megbetegedések előfordulása is – közölte a Facebookon közzétett bejegyzésében Elor Judit háziorvos, amit a 24.hu vett észre.

A felhívás figyelmeztet, hogy az influenzaszerű megbetegedésre utal, ha a betegség magas lázzal, izomfájdalommal (nyak, hát, végtagok), erős gyengeséggel, rossz közérzettel jár. Influenza esetén nem mindig van kezdetben légúti tünet, a köhögés sokszor csak később jelentkezik. Az influenza valódi elesettséget okoz, akár 7–10, sőt néha 14 napig is eltarthat. A köhögés még ennél tovább is fennmaradhat.Más légúti fertőzések gyakran torokfájással, orrfolyással, enyhébb rossz közérzettel indulnak, majd később köhögés jelentkezik.

Kiemelten fontos az első napokban tüneti kezelés, tehát otthoni lázcsillapítás, gyulladáscsökkentés, torokfertőtlenítés, orrspray használata.

Elor Judit emlékeztet, hogy sok vírus okoz rohamokban jelentkező, száraz, éjszakai köhögést, amely akár hányásig fokozódhat. Ilyenkor esetenként inhalációs vagy szájon át adott szteroid is szükséges lehet. A vény nélküli köhögéscsillapítók és váladékoldók orvosi hatásossága nem igazolt, a köhögés oka a gyógyulással párhuzamosan fog enyhülni.

A háziorvosi közlemény szerint a fülfájás már szövődménynek tekinthető, de az első 2-3 napban orrspray, gyulladáscsökkentő adható. Ha nem javul a helyzet, vagy fülfolyás jelenik meg, orvoshoz kell fordulni.

