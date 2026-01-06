ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd Boldizsár
takaróba burkolózó személy
Nyitókép: Pixabay

Ráfáznak a németek a megújuló energiára

Infostart

A sarkvidéki hideggel nem bírnak már.

Meredeken nő az áramigény az Európában tapasztalható sarkvidéki hideg miatt. A szél- és napenergiatermelés viszont visszaesett, így felmentek a nagykereskedelmi energiaárak – írja a VG.

A fogyasztók szempontjából igen rossz tendencia bontakozott ki az elmúlt napokban. A kínálat szűkösebb az egész Európában tapasztalható gyengébb nap- és szélenergiatermelés miatt, és ezt Németországban a szélturbinák jegesedése továbbá súlyosbítja – kommentálta Talha Torlak, a Vitus Commodities rövidtávú kereskedési vezetője a helyzetet.

A cikk hozzáteszi, hogy miközben Európa igyekszik bezárni a régi fosszilis erőműveket, és csökkenteni a kibocsátásokat, gyenge megújuló termelés és magas kereslet esetén kénytelen nagy mértékben szén- és gázerőművekkel kielégíteni az energiaigényt.

Németországban ma, kedden a villamosenergia-kereslet a Bloomberg modelljei szerint mintegy 69 gigawattot tesz ki, a szezonális átlag alapján mindeközben 63 gigawatt szokott lenni az igény. A német szélerőmű-termelés kedd késő este várhatóan 20 gigawatton tetőzik, amely a szezonális átlagtól 4 gigawattal marad el. A napenergia-termelés mértéke is elmaradhat az átlagtól ma – olvasható a VG cikkében.

Franciaország még stabil nukleáris kapacitásának ellenére is kénytelen volt az igények kielégítése végett a gáz- és olajtüzelésű erőművek termelését fokozni. Mint írják, ma, kedden az áramigény 2012 februárja óta nem látott szinten tetőzhet.

Az állami tulajdonú EDF dolgozói kedd este 21 óráig mindeközben 24 órás sztrájkot tartanak

– emelik ki a cikkben.

Hazánkban a nagy energiacégek felkészültek a várható időjárásra, így az MVM Csoport, az E.ON és az Opus elosztó vállalatok is elrendelték a készenlétet. Amennyiben havária alakulna ki, azonnal be tudnak avatkozni. Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzs is felállt a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására – olvasható a cikkben.

németország

franciaország

megújuló energia

energiapiac

