2026. január 6. kedd
Az AEK Athén bejelentette Varga Barnabás érkezését
Nyitókép: Facebook/AEK Athén

Varga Barnabás az AEK Athén stadionjában fotózkodott, már minden hivatalos – képek

Infostart

Miután hétfőn már Athénban fotózták AEK-sállal a nyakában, kedden a görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő AEK Athén hivatalosan is bejelentette, hogy szerződtette a Ferencváros és a magyar válogatott támadóját, Varga Barnabást.

A 13-szoros görög bajnok klub 4,5 millió eurót fizethet a 28-szoros válogatott labdarúgó játékjogáért, aki remek őszt zárt: klubszinten 29 találkozón 20 gólt szerzett az FTC színeiben, míg a magyar nemzeti csapatban az öt világbajnoki selejtezőjén ötször volt eredményes – írta a Nemzeti Sport.

Varga Barnabás vasárnap este megérkezett Athénba, hogy véglegesítse átigazolását az AEK-kal, amely most hivatalosan is bejelentette az érkezését. A magyar támadó 2029 nyaráig kötelezte el magát.

Az AEK 15 forduló után 37 ponttal vezeti a görög bajnokság tabelláját, előnye egy pont az Olympiakosz előtt.

„Nagyon boldog vagyok, örülök, hogy létrejött az átigazolás. Szeretném megköszönni az elnöknek és a csapatnak, az első pillanattól kezdve mindenki nagyon kedvesen fogadott. A legjobb játékot akarom nyújtani, sok gólt szereznék az AEK mezében, és remélem, hogy az idény végén egy vagy akár több címet is nyerünk” – olvasható Varga nyilatkozata az AEK honlapján.

„Az egyik oldalról sajnáljuk, hogy elveszítünk egy nagyon fontos játékost. Másrészt viszont meg kell jegyezni, amikor eldöntöttük, hogy komoly összegért leigazoljuk Barnit, nem sokan gondolták, hogy ilyen jó együttműködés kezdete lesz ez. De így lett, az elmúlt két és fél évben közösen nagy sikereket értünk el.

Nagyon nagy dolog, és ritkaságnak számít, hogy valakit 31 évesen ilyen jelentős transzferdíjért és ekkora haszonnal értékesítenek.

Óriási jelentőségű ez a Ferencváros és a magyar futball nemzetközi szinten való megítélése szempontjából. Örülünk, hogy Barni ilyen előnyös szerződést tud megkötni pályafutásának ebben a szakaszában. Köszönünk mindent, amit a Fradiért tett, és természetesen sok sikert kívánunk neki a továbbiakhoz!” – mondta Hajnal Tamás sportigazgató.

