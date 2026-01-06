ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd Boldizsár
A finnországi Oulu és a szlovákiai Trencsén lesz Európa kulturális fővárosa 2026-ban.
Nyitókép: Unsplash.com

Ez a két város most nagyon különlegesnek érezheti magát

Infostart / MTI

A finnországi Oulu és a szlovákiai Trencsén lesz Európa kulturális fővárosa 2026-ban.

A két város – az Európai Bizottság támogatásával – egész évben kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak és előadásoknak ad otthont, bemutatva közös európai kultúránk gazdagságát – közölte az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete kedden az MTI-vel.

Oulu városát 2026. január 16–18-án avatják hivatalosan Európa kulturális fővárosává. A város „Kulturális éghajlatváltozás” témájú kulturális programja a jelenlegi globális kihívásokra összpontosít, köztük az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességre és arra, hogy a kulturális tudatosság hogyan segíti azt.

A város fő törekvése, hogy elgondolkoztassa a közönséget arról, hogy az adott térségben hogyan keletkezik a kultúra, és hogyan fogadják be és osztják meg azt.

Trencsénben (Trenčín) 2026. február 13. és 15. között tartják meg a nyitórendezvényt.

„A kíváncsiság felébresztése” témára épülő programjával a város célja az, hogy ihletet adjon hidak építéséhez az emberek, a múlt és a jövő, valamint a képzelet és a valóság között.

Az Európa Kulturális Fővárosa díj 40 éve kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy ünnepeljék a sokszínűséget, bevonják a közösségeket különféle programokba, és előmozdítsák a helyi és regionális fejlődést.

A két 2026-os kulturális fővárosnak az Európai Bizottság odaítélte a Kreatív Európa programból finanszírozott, 1,5 millió eurós Melina Mercouri-díjat, elismerve az idei évre való felkészülésük magas színvonalát.

