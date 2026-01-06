ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.88
usd:
328.68
bux:
115103.47
2026. január 6. kedd Boldizsár
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fellövik a Szojuz-2.1a hordozórakétával összekapcsolt Szojuz MSz-28 orosz ûrhajót a bajkonuri ûrközpontban 2025. november 27-én. Az ûrhajó fedélzetén Christopher Williams, a NASA amerikai asztronautája, valamint Szergej Mikajev és Szergej Kud-Szvercskov, a Roszkoszmosz orosz ûrügynökség ûrhajósai indulnak a Föld körül keringõ Nemzetközi Ûrállomásra.
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

Reagált a NASA az oroszok baklövésére, drága mulatság lesz a helyreállítás

Infostart

Bár a kárfelmérés még tart, várhatóan nagyon sokba fog kerülni a bajkonuri űrközpont megrongálódott indítóállásának kijavítása. Az amerikai űrügynökség jelezte: együttműködik a Roszkoszmosszal és a nemzetközi partnerekkel.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, még november végén súlyosan megrongálódott a kazahsztáni bajkonuri űrrepülőtér indítóállása, amikor a Szojuz MSz–28 űrhajó háromfős legénysége elindult az űrbe. A Szojuz MSz–28 fedélzetén két orosz űrhajós és Christopher Williams NASA-asztronauta tartózkodott az incidens idején, de mindannyian biztonságban megérkeztek a Nemzetközi Űrállomásra.

Szakértők szerint hónapokig vagy akár évekig is eltarthat a bajkonuri indítóállás helyreállítása. A kárfelmérés jelenleg is zajlik, de várhatóan komoly összeget fognak felemészteni a javítási munkálatok – írja a Futurism beszámolója alapján az Index.

A mostani helyzet azért aggasztó, mivel Bajkonurban van Oroszország egyetlen olyan indítóállása, ahonnan űrhajósokat tud az űrbe juttatni. Az orosz Szojuz kapszulákon kívül jelenleg csak a SpaceX Dragon űrhajója képes asztronautákat szállítani a Nemzetközi Űrállomásra.

A történtekről természetesen értesítették a NASA-t is, amely jelezte, hogy szorosan együttműködik orosz partnerével, a Roszkoszmosszal. A NASA szóvivője közölte: a Roszkoszmosz vizsgálja a bajkonuri helyszínen található 6-os indítóállást, a Szojuz MS–28 november 27-i fellövését követően.

A NASA is megerősítette, hogy az MSz–28 legénysége biztonságban megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra, arra viszont nem tért ki, hogy az incidens hatással lesz-e a további küldetésekre. A Roszkozmosz elismerte, hogy a bajkonuri indítóállás több eleme is károsodást szenvedett, de azt is közölte, hogy be tudják szerezni a szükséges tartalékalkatrészek, a helyreállítás pedig hamarosan megkezdődik.

(A nyitóképen: fellövik a Szojuz-2.1a hordozórakétával összekapcsolt Szojuz MSz-28 orosz űrhajót a bajkonuri űrközpontban 2025. november 27-én. Az űrhajó fedélzetén Christopher Williams, a NASA amerikai asztronautája, valamint Szergej Mikajev és Szergej Kud-Szvercskov, a Roszkoszmosz orosz űrügynökség űrhajósai indultak a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásra.)

Kezdőlap    Külföld    Reagált a NASA az oroszok baklövésére, drága mulatság lesz a helyreállítás

oroszország

egyesült államok

nemzetközi űrállomás

nasa

kazahsztán

bajkonur

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal
Befagynak-e a tavak?

Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal
Masszív havazással, súlyos mínuszokkal és helyenként erős széllel érkezik a hidegfront második hulláma. A Balaton befagyhat, de még nem szabad rámenni. Az InfoRádió Páll Mártont, a HungaroMet meteorológusát kérdezte.
 

Hófúvás jön, ezekben a megyékben fokozott óvatossággal vezessünk

A Volán járatainak nagyon odavágott a havazás

Máris jön az újabb hullám, akár 20 centis hó is lehet többfelé

Elhunyt Tarr Béla filmrendező

Elhunyt Tarr Béla filmrendező

A nemzetközileg is elismert filmrendező-legenda 70 éves volt. A halálhírt Fliegauf Bence erősítette meg a család nevében.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.06. kedd, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Katonai beavatkozással fenyegetett Japán, Kína most visszavágott

Katonai beavatkozással fenyegetett Japán, Kína most visszavágott

Kína azonnali hatállyal exportkorlátozásokat vezetett be Japánnal szemben minden kettős felhasználású, katonai célra is alkalmas termékre. A kínai kereskedelmi minisztérium keddi közleménye szerint a tilalom minden olyan exportra kiterjed, amely bármilyen módon erősítheti Japán katonai képességeit. A mostani lépés a japán miniszterelnök korábbi megszólalására való reakció, amelyben a katonai beavatkozás lehetőségét vetette fel abban az esetben, ha Kína megtámadná Tajvant.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt rengeteg Ausztriában dolgozó magyar nem tudja az ottani nyugdíjról: sok pénz múlhat rajta

Ezt rengeteg Ausztriában dolgozó magyar nem tudja az ottani nyugdíjról: sok pénz múlhat rajta

Osztrák nyugdíjjogosultság már 12 ledolgozott hónap után is keletkezik, bár a teljes jogosultsághoz 15 év munkaviszony szükséges.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Security forces patrol Venezuelan streets as opposition leader says new president 'can't be trusted'

Security forces patrol Venezuelan streets as opposition leader says new president 'can't be trusted'

It comes after Nicolás Maduro and his wife were seized from Caracas on Saturday and flown to the US as part of a special forces operation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 12:57
„Ez abszurd” – Karácsony Gergely azonnali cselekvésre szólította a kormányt
2026. január 6. 11:01
Tim Walz bejelentette: nem indul újra a kormányzói posztért
×
×
×
×