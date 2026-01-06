Reagált a NASA az oroszok baklövésére, drága mulatság lesz a helyreállítás

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, még november végén súlyosan megrongálódott a kazahsztáni bajkonuri űrrepülőtér indítóállása, amikor a Szojuz MSz–28 űrhajó háromfős legénysége elindult az űrbe. A Szojuz MSz–28 fedélzetén két orosz űrhajós és Christopher Williams NASA-asztronauta tartózkodott az incidens idején, de mindannyian biztonságban megérkeztek a Nemzetközi Űrállomásra.

Szakértők szerint hónapokig vagy akár évekig is eltarthat a bajkonuri indítóállás helyreállítása. A kárfelmérés jelenleg is zajlik, de várhatóan komoly összeget fognak felemészteni a javítási munkálatok – írja a Futurism beszámolója alapján az Index.

A mostani helyzet azért aggasztó, mivel Bajkonurban van Oroszország egyetlen olyan indítóállása, ahonnan űrhajósokat tud az űrbe juttatni. Az orosz Szojuz kapszulákon kívül jelenleg csak a SpaceX Dragon űrhajója képes asztronautákat szállítani a Nemzetközi Űrállomásra.

A történtekről természetesen értesítették a NASA-t is, amely jelezte, hogy szorosan együttműködik orosz partnerével, a Roszkoszmosszal. A NASA szóvivője közölte: a Roszkoszmosz vizsgálja a bajkonuri helyszínen található 6-os indítóállást, a Szojuz MS–28 november 27-i fellövését követően.

A NASA is megerősítette, hogy az MSz–28 legénysége biztonságban megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra, arra viszont nem tért ki, hogy az incidens hatással lesz-e a további küldetésekre. A Roszkozmosz elismerte, hogy a bajkonuri indítóállás több eleme is károsodást szenvedett, de azt is közölte, hogy be tudják szerezni a szükséges tartalékalkatrészek, a helyreállítás pedig hamarosan megkezdődik.

(A nyitóképen: fellövik a Szojuz-2.1a hordozórakétával összekapcsolt Szojuz MSz-28 orosz űrhajót a bajkonuri űrközpontban 2025. november 27-én. Az űrhajó fedélzetén Christopher Williams, a NASA amerikai asztronautája, valamint Szergej Mikajev és Szergej Kud-Szvercskov, a Roszkoszmosz orosz űrügynökség űrhajósai indultak a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásra.)