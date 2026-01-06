ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely fõpolgármester nyilatkozik a sajtónak a Fõvárosi Közgyûlés ülése elõtt a Városháza dísztermében 2024. december 18-án.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

„Ez abszurd” – Karácsony Gergely azonnali cselekvésre szólította a kormányt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az uzsorakormány 2026-ban is kifosztaná az önkormányzatokat – írta Budapest főpolgármestere a Facebook-oldalán arra reagálva, hogy Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden egyeztet az önkormányzatokat érintően.

Karácsony Gergely azt írta a közösségi oldalán, hogy a kormány idén nemcsak elvenné az önkormányzatok saját bevételeinek jelentős részét, de még azt is elvárja tőlük, hogy hitelezzenek a kormánynak: az iparűzési adóból a kormánynak utalandó állami elvonást ugyanis már januártól el kell kezdeni fizetni, pedig azt csak márciustól szedik be az önkormányzatok.

„Ami választási osztogatás a kormánynak, az teljes padlássöprés az önkormányzatoknak” – fogalmazott a főpolgármester.

Karácsony Gergely szerint a kormány a saját törvényei és az ígéretei ellenére sem fizette ki a fővárosnak a közösségi közlekedésre járó 12 milliárd forintot, így – mint írta – „a tavalyi évet csak úgy tudtuk zárni, hogy sok számlát átütemeztünk januárra”.

„A januárra előre hozott sarc így pokoli nehéz helyzetet és dupla büntetést jelent a városnak”

– vélekedett a főpolgármester.

Karácsony Gergely azt írta, „miközben zajlik az önkormányzatok teljes kivéreztetése”, Navracsics Tibor önkormányzatokért felelős miniszter leül tárgyalni a Magyar Önkormányzatok Szövetségével, hogy milyen önkormányzati reform lépjen életbe a választás után.

„Ez abszurd. Egy 16 éve kormányzó kétharmados hatalom esetében tényleg csak az számít, hogy mit tesznek és nem az, hogy mit mondanak. A tönk szélére juttatták a magyar önkormányzati szektort. Ha el akarják hitetni, hogy jóvá akarják tenni a bűneiket, akkor cselekedjenek, mégpedig azonnal. Kezdjék azzal, hogy legalább mérséklik az önkormányzatok sarcait és ha már nem adnak nekik megfelelő támogatást, akkor legalább nem kényszerítik őket arra, hogy ők finanszírozzák a kormány választási osztogatását” – követelte Karácsony Gergely.

navracsics tibor

karácsony gergely

magyar önkormányzatok szövetsége

