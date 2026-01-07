ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 7. szerda
Police line tape. Crime scene investigation. Forensic science.
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Rejtélyes emberi csont került elő a Balatonnál, szakértő vizsgálja az eredetét

Infostart

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság egy 2025 decemberében talált ismeretlen holttestrészre rendelt el körözést. A szakértők azt vizsgálják, hogy emberi vagy állati maradvánnyal van-e dolguk.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy Aszófőn egy füves-bokros területen talált egy járókelő valószínűleg emberi csontot, amire a protokoll szerint körözést rendelt el a Balatonfüredi Rendőrkapitányság. Bartók Judit szóvivő a Veol-nak elmondta, hogy jelenleg is szakértő bevonásával vizsgálják, hogy állati eredetű, vagy emberi csontra bukkantak.

A feldarabolt holttest rejtélye

A rendőrség közel harminc éve próbál fényt deríteni arra, ki lehetett az a rejtélyes férfi, aki egy brutális gyilkosság áldozatává vált. Maradványait 1996 tavaszán találták meg, de a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya még mindig körözést tart fenn az ügyben. A feldarabolt holttest Nagyvázsony mellett került elő, azonosítása még nem történt meg.

csont

aszófő

veszprém vármegyei rendőr-főkapitányság

Itt az áttörés? Tűzszünet esetén francia és brit békefenntartók jelennének meg Ukrajnában, az Egyesült Államok egyetért

Itt az áttörés? Tűzszünet esetén francia és brit békefenntartók jelennének meg Ukrajnában, az Egyesült Államok egyetért

Szándéknyilatkozatot írt alá a brit és a francia kormány: egy ukrajnai békemegállapodás esetén közös katonai alakulatokat telepítenek ukrán területen. A szövetségesek által nyújtott garanciák „kellően elrettentő erejűek lesznek bármilyen további agresszióval szemben, amely Ukrajnát érné” – mondta Emmanuel Macron francia elnök. „Jelentős előrelépés történt az ukrajnai rendezés számos kritikus kérdésében, ideértve a biztonsági garanciák és a jóléti terv" ügyét is – közölte Steve Witkoff amerikai különleges megbízott. A német kancellár is kilátásba helyezte Németország katonai hozzájárulását a tűzszünet biztosításában „egy Ukrajnával szomszédos NATO-ország területén”. Oroszország még nem reagált.
 

Ukrajnai biztonsági garanciák: így avatkoznának közbe az európai országok haderői egy újabb orosz támadás esetén

Donald Trump képviselőivel találkozik Volodimir Zelenszkij és a „tettrekészek” koalíciója

„Orosz rulett" – Vezetéstechnikai tréner: ne most igyekezzünk rutint szerezni

„Orosz rulett” – Vezetéstechnikai tréner: ne most igyekezzünk rutint szerezni

A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere, Zsurzs Jenő az InfoRádióban arról beszélt, milyen veszélyek leselkednek a havas, téli időjárásban akár a tapasztalt sofőrökre is, téliesített járművel.
 

4690 mentési feladat, 750 sérült – számokkal állt elő első tájékoztatóján az operatív törzs

10-15 évenként van ekkora hó Magyarországon

A magyar hó semmi: van, ahol mínusz negyven fok is van Európában

Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra

Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra

Ahogyan azt előre jelezték a meteorológusok, valóban több hullámban érkezett az évek óta nem látott kemény havazás Magyarországra. A legfrissebb kilátások szerint szerdán is tombolhat a valódi tél, mutatjuk a részleteket.

Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj

Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj

Két HR szakember segítségével összegyűjtöttük, hogy milyen stratégiákkal, érvekkel és trükkökkel növelhetjük esélyeinket a teljesítményértékelésen.

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

It came as European allies rallied behind Denmark, which is pushing back against Trump's ambitions for the Arctic island.

2026. január 6. 19:40
Vádat emeltek egy vurstlis ellen, aki miatt egy életre megnyomorodott egy gyerek
2026. január 6. 17:52
Hajtóvadászat kezdődik az újlipótvárosi gyilkosság elkövetője ellen
