Rejtélyes emberi csont került elő a Balatonnál, szakértő vizsgálja az eredetét

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy Aszófőn egy füves-bokros területen talált egy járókelő valószínűleg emberi csontot, amire a protokoll szerint körözést rendelt el a Balatonfüredi Rendőrkapitányság. Bartók Judit szóvivő a Veol-nak elmondta, hogy jelenleg is szakértő bevonásával vizsgálják, hogy állati eredetű, vagy emberi csontra bukkantak.

A feldarabolt holttest rejtélye

A rendőrség közel harminc éve próbál fényt deríteni arra, ki lehetett az a rejtélyes férfi, aki egy brutális gyilkosság áldozatává vált. Maradványait 1996 tavaszán találták meg, de a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya még mindig körözést tart fenn az ügyben. A feldarabolt holttest Nagyvázsony mellett került elő, azonosítása még nem történt meg.