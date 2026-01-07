Így induljunk el 20 centi havon vagy páncéljégen!

A KRESZváltozás Facebook-oldal gyakorta segít hasznos tudással az autóvezetőknek, így történik ez most is, infografika jelent meg az oldalon arról, hogyan érdemes, illetve lehetséges elindulni autóval ilyen havas-jeges időkben.

A tudás két tömbre osztódik:

felkészülés, láthatóság vezetéstechnika, biztonság

Felkészülés és láthatóság

A téli gumi alapfeltétel, enélkül az ember autójával együtt tehetetlen. Ezen kívül indulás előtt az egész autó megtisztítandó, nem csupán a szélvédő. A tompított fényszóró használatára pedig nappal is gondolni kell, a látási viszonyok függvényében.

Vezetéstechnika, biztonság

Növelni kell a követési távolságot, a fékút ilyenkor többszöröse a szokásosnak. Továbbá higgadtan, lassú mozdulatokkal kell vezetni, egy hirtelen sávváltás nagyon veszélyes. Végül: legyen elég üzemanyag!

A kommentelők a poszt alatt számos egyéb, hasznos tanácsot is felsorolnak, ami a vezetéstechnikát illeti: kettes sebességben indulni lassú kuplungfelengedéssel, a klíma segít a folyamatos páramentesítésben, aki pedig egész évben keveset vezet, ne üljön most volán mögé. Annál is inkább, mert a veszedelmes útviszonyok még rosszabbra fordulhatnak az érkező ónos esővel.

Részletek: