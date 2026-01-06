ARÉNA - PODCASTOK
Russia Ukraine Conflict Concept - Russian and Ukrainian Flags overlaying close up Tank track wheels symbolising military hardware, call to action and readiness to fight
Nyitókép: Getty Images / Craig Hastings

Tűzszünet esetén francia, brit és német békefenntartók jelenhetnek meg Ukrajnában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szándéknyilatkozatot írt alá a brit és a francia kormány: egy ukrajnai békemegállapodás esetén közös katonai alakulatokat telepítenek ukrán területen. A szövetségesek által nyújtott garanciák „kellően elrettentő erejűek lesznek bármilyen további agresszióval szemben, amely Ukrajnát érné” – mondta Emmanuel Macron francia elnök. „Jelentős előrelépés történt az ukrajnai rendezés számos kritikus kérdésében, ideértve a biztonsági garanciák és a jóléti terv" ügyét is – közölte Steve Witkoff amerikai különleges megbízott. A német kancellár is kilátásba helyezte Németország katonai hozzájárulását a tűzszünet biztosításában „egy Ukrajnával szomszédos NATO-ország területén”. Oroszország még nem reagált.

A londoni miniszterelnöki hivatal kedd esti tájékoztatása szerint Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő az Ukrajna megsegítésére kész országok koalíciójának Párizsban tartott keddi találkozóján írta alá a szándéknyilatkozatot.

Starmer a Downing Street által ismertetett nyilatkozatában úgy fogalmazott: a dokumentum megteremti a lehetőséget annak a jogi keretrendszernek a kidolgozásához, amelynek alapján Nagy-Britannia, Franciaország és más partnerországok fegyveres erői ukrajnai területen tevékenykedhetnek, biztosítva az ukrán légteret és Ukrajna felségvizeit.

A kijevi vezetés nyugati támogatói készek szavatolni egy lehetséges tűzszünet vagy béke nyomán Ukrajna jövőbeli biztonságát

– jelentette be kedden este António Costa, az Európai Tanács elnöke az úgynevezett tettrekész országok koalíciójának tanácskozása után Párizsban.

„Készek vagyunk elkötelezni magunkat politikailag és jogilag kötelező érvényű garanciák rendszere mellett, amely egy fegyverszünettel lépne életbe” – hangoztatta. Mint mondta, az EU hozzá fog járulni az erőfeszítésekhez a biztonsági garanciákat illetően, amelyekre Ukrajnának szüksége lesz a béke tartós biztosításához.

A tettrekészek koalíciójának 35 tagországa megállapodott kedden párizsi nyilatkozatában az Ukrajna számára kidolgozott biztonsági garanciákban, köztük egy többnemzetiségű katonai erő bevetéséről

– jelentette be Emmanuel Macron francia elnök a kedd esti párizsi tanácskozás utáni sajtótájékoztatóján.

„Ezek a garanciák kellően elrettentő erejűek lesznek bármilyen további agresszióval szemben, amely Ukrajnát érné. Ezek kellenek ahhoz, hogy Ukrajnának ne kelljen kapitulálnia Oroszországgal szemben a háborúban, valamint ahhoz, hogy Moszkva ne sértsen meg semmilyen vele megkötött békemegállapodást, az elért béke szilárd és tartós legyen” – tette hozzá. A francia elnök szerint a biztonsági garanciákhoz békemegállapodás elérése esetén megadott amerikai támogatás őszinte és hihető.

Washington részéről az üzenet következetes, amit alátámaszt képviselőjének jelenléte a keddi tanácskozáson

– állapította meg Macron. Az Egyesült Államok egyértelművé tette, hogy tagja lesz a garancianyújtó országoknak például a frontvonal figyelésében, ami álláspontjának megváltozását jelenti az utóbbi hetekben, és ez nagyon fontos sok részt vevő ország számára – szögezte le.

Jelentős előrelépés történt az ukrajnai rendezés számos kritikus kérdésében, ideértve a biztonsági garanciák és a „jóléti terv” ügyét is – közölte kedden Steve Witkoff amerikai különleges megbízott

az úgynevezett tettrekészek koalíciójának tanácskozása után Párizsban.

„Egyetértünk a koalícióval abban, hogy a tartós biztonsági garanciák és a szilárd prosperitási kötelezettségvállalások elengedhetetlenek a tartós béke megteremtéséhez Ukrajnában, és továbbra is együtt fogunk működni ezen a téren” – írta Witkoff az X-en, miután a francia fővárosban tárgyalásokat folytattak Ukrajna szövetségesei. Hozzátette, hogy az Ukrajnára vonatkozó biztonsági protokollok nagyrészt elkészültek.

A párizsi tanácskozáson 35 ország képviselői, köztük 27 állam-, illetve kormányfő vett részt. Jelen volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár is, az Egyesült Államokat Steve Witkoff különleges megbízott és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner képviselte.

Ukrajna újjáépítése elválaszthatatlanul összefonódik a biztonsági garanciákkal – jelentette ki kedden Friedrich Merz német kancellár a kijevi vezetést támogató úgynevezett tettrekész országok koalíciójának tanácskozását követően.

„A gazdasági erő elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy Ukrajna a jövőben is hitelesen útját állhassa Oroszországnak” – mondta Merz.

Kilátásba helyezte Németország katonai hozzájárulását is egy lehetséges tűzszünet biztosításában. „Ebbe beletartozhat például az, hogy egy tűzszünetet követően erőket küldünk Ukrajna részére vele szomszédos NATO-területre” – fejtegette Merz, hozzátéve, hogy a német hozzájárulás jellegéről, illetve mértékéről a német kormánynak és parlamentnek kell majd végső soron döntenie, ahogy arra a feltételek adottak lesznek.

„Saját magam és a német kormány nevében azt mondhatom, hogy ebben alapvetően semmit sem zárunk ki” – húzta alá a kancellár.

