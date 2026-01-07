ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) Zrt. állomása Szabolcsbákában 2024. augusztus 2-án. Az M1 aktuális csatorna információja szerint a magyar-szlovák egyeztetéseken felvetődött, hogy ha Ukrajna nem biztosítja az olajszállítást Magyarország és Szlovákia felé, akkor válaszlépésként nem zárható ki az a lehetőség, hogy korlátozzák vagy felfüggesszék az Ukrajna felé menő áramszolgáltatást. A szabolcsbákai MAVIR-állomás az egyik fő csomópontja az európai és az ukrán villamosenergia-rendszernek.
Nyitókép: MTI/MTVA

KSH: az ipari termelői árak 2025. novemberben elmaradtak az egy évvel korábbitól

Infostart / MTI

2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,8, az exportértékesítéséi 3,1 százalékkal visszaestek az előző év novemberéhez képest - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,3 százalékkal emelkedtek, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,3 százalékkal alacsonyabbak voltak.

2025. novemberében a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,1, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,8 százalékos visszaesés volt tapasztalható a 2024. novemberihez képest. Az élelmiszeripar értékesítési árai 4,1 százalékkal növekedtek.

A jelentés szerint az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és tovább-felhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,1, a beruházási javakat gyártókban 1,5 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,0 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 3,1 százalékkal csökkentek, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,2, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 11,7 százalékkal mérséklődtek az árak.

2025. január–novemberben a belföldi értékesítés árai 2,7, az exportértékesítéséi 5,8, így az ipari termelői árak összességében 4,8 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva - tette hozzá a KSH.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

2026. január 7. 10:28
