ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.54
usd:
328.87
bux:
0
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hacker attacking internet
Nyitókép: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

Feltörték az Európai Űrügynökség szervereit, egy fontos űrteleszkóp is érintett

Infostart

A kibebriztonsági szakemberek szerint a hackerek által megszerzett csomagban bizalmas dokumentumok, adatok is vannak.

Hackerek támadták meg az Európai Űrügynökség (ESA) tudományos szervereit, melynek következtében mintegy 200 GB-nyi adat, köztük bizalmas információk és forráskódok is illetéktelenek birtokába jutottak – írja a Gizmodo cikke alapján a hvg.hu.

Az űrügynökség is megerősítette a hackertámadás tényét, de a közleményben jelezte, hogy csak kis számú külső szerver volt érintett, amelyek nem titkosítottak, és a harmadik féllel való együttműködést szolgálják.

Azóta jelentkezett is egy hacker a kiberbűnözők által használt BreachForums nevű oldalon, ahol mintegy 200 GB-nyi adatot kínált eladásra. Azt állítja, hogy az adatok az ESA szervereiről származnak. Seb Latom francia kiberbiztonsági szakértő az X-en arról írt, hogy az adatcsomag bizalmas dokumentumokat és hitelesítő kódokat is tartalmaz.

A hackerek által megszerzett adatok egy része az ESA Ariel nevű űrteleszkópjához tartozik, ami a tervek szerint 2029-től exobolygókat keresne.

Seb Latom szerint az eladásra kínált adatok veszélyeztetik az űrprojektek biztonságát, és azt sem lehet teljesen kizárni, hogy a kódok olyanokhoz is eljutnak, akik visszaélhetnek annak használatával.

Nem a mostani az első alkalom, hogy hackerek támadják meg az ESA szervereit. Korábban egy fizetési oldalt hoztak létre az Európai Űrügynökség webshopján belül, hogy megszerezzék az ügyfelek adatait, és történt hasonló támadás 2015-ben is, amikor szintén felhasználói adatokat loptak el.

Kezdőlap    Külföld    Feltörték az Európai Űrügynökség szervereit, egy fontos űrteleszkóp is érintett

szerver

hackertámadás

adat

európai űrügynökség

kiberbűnözés

bizalmas információ

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Abbamarad és újraindul, sőt – a szerdai időjárásban sem lesz sok köszönet, riasztás is érvényben van

Abbamarad és újraindul, sőt – a szerdai időjárásban sem lesz sok köszönet, riasztás is érvényben van

Friss információkat tett közzé szerda reggel a Hungaromet. Sokan lesznek, akik fellélegeznek, hogy napközben eláll a hóesés, ők csütörtök reggel újra csalódottak lesznek. A hólapátokat bizony elöl kell tartani, a munka az erős szél miatt pedig folyamatosnak ígérkezik. Olvadásban továbbra se bízzunk!
 

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

Így induljunk el 20 centi havon vagy páncéljégen!

Este 8-ig fényes a Normafa

A havazásnál is rosszabb jöhet

A magyar hó semmi: van, ahol mínusz negyven fok is van Európában

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Nagy-Britannia, Franciaország és Ukrajna aláírt egy szándéknyilatkozatot ma este, melyben kinyilvánítják, hogy brit és francia katonák mennek Ukrajnába biztosítani a békét, ha a mostani háború lezárul – írta meg a Sky News. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közel egy éve húzódó béketárgyalásokról eddig többnyire pozitívan beszélt: szerinte az egyeztetések mintegy kilencven százalékban már készen állnak. Az elmúlt napokban azonban jóval szkeptikusabban nyilatkozott, különösen Oroszország tárgyalási hajlandóságáról - írta a New York Times. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj

Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj

Két HR szakember segítségével összegyűjtöttük, hogy milyen stratégiákkal, érvekkel és trükkökkel növelhetjük esélyeinket a teljesítményértékelésen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

It came as European allies rallied behind Denmark, which is pushing back against Trump's ambitions for the Arctic island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 7. 06:39
Már nem titok: az Egyesült Államok viszi Venezuela olaját
2026. január 7. 06:00
Venezuela: teljes körű háborút színleltek, úgy rabolta el a Delta Force az elnöki párt – újabb részletek
×
×
×
×