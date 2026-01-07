Feltörték az Európai Űrügynökség szervereit, egy fontos űrteleszkóp is érintett

Hackerek támadták meg az Európai Űrügynökség (ESA) tudományos szervereit, melynek következtében mintegy 200 GB-nyi adat, köztük bizalmas információk és forráskódok is illetéktelenek birtokába jutottak – írja a Gizmodo cikke alapján a hvg.hu.

Az űrügynökség is megerősítette a hackertámadás tényét, de a közleményben jelezte, hogy csak kis számú külső szerver volt érintett, amelyek nem titkosítottak, és a harmadik féllel való együttműködést szolgálják.

Azóta jelentkezett is egy hacker a kiberbűnözők által használt BreachForums nevű oldalon, ahol mintegy 200 GB-nyi adatot kínált eladásra. Azt állítja, hogy az adatok az ESA szervereiről származnak. Seb Latom francia kiberbiztonsági szakértő az X-en arról írt, hogy az adatcsomag bizalmas dokumentumokat és hitelesítő kódokat is tartalmaz.

A hackerek által megszerzett adatok egy része az ESA Ariel nevű űrteleszkópjához tartozik, ami a tervek szerint 2029-től exobolygókat keresne.

Seb Latom szerint az eladásra kínált adatok veszélyeztetik az űrprojektek biztonságát, és azt sem lehet teljesen kizárni, hogy a kódok olyanokhoz is eljutnak, akik visszaélhetnek annak használatával.

Nem a mostani az első alkalom, hogy hackerek támadják meg az ESA szervereit. Korábban egy fizetési oldalt hoztak létre az Európai Űrügynökség webshopján belül, hogy megszerezzék az ügyfelek adatait, és történt hasonló támadás 2015-ben is, amikor szintén felhasználói adatokat loptak el.