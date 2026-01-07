Abbamarad és újraindul, sőt – a szerdai időjárásban sem lesz sok köszönet

A keleti tájakon a Hungaromet szerda reggeli közlése szerint lassan megszűnik a havazás, napközben pedig elszórtan fordulhat elő hószállingózás. Este aztán dél, délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, előbb délen, majd késő estétől a keleti tájakon kezd rá megint a hóesés.

Az északkeleti, valamint a nyugati, északnyugati tájakon az élénk, helyenként erős szél hófúvást okozhat, máshol mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet -5 és -1 fok között alakul délután.

A közlekedést tekintve pedig csak ismétli magát a szolgálat: továbbra is jelentős fennakadások fordulhatnak elő, aki útnak indul, tájékozódjon sűrűn az aktuális útviszonyokról például itt.

A Hungaromet folyamatosan frissülő veszélyjelzése itt érhető el.

A legfrissebb előrejelzés pedig itt.