2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Havazás Budapesten 2025. január 7. hajnalban.
Nyitókép: Infostart

Abbamarad és újraindul, sőt – a szerdai időjárásban sem lesz sok köszönet

Infostart

Friss információkat tett közzé szerda reggel a Hungaromet. Sokan lesznek, akik fellélegeznek, hogy napközben eláll a hóesés, ők csütörtök reggel újra csalódottak lesznek. A hólapátokat bizony elöl kell tartani, a munka az erős szél miatt pedig folyamatosnak ígérkezik. Olvadásban továbbra se bízzunk!

A keleti tájakon a Hungaromet szerda reggeli közlése szerint lassan megszűnik a havazás, napközben pedig elszórtan fordulhat elő hószállingózás. Este aztán dél, délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, előbb délen, majd késő estétől a keleti tájakon kezd rá megint a hóesés.

Az északkeleti, valamint a nyugati, északnyugati tájakon az élénk, helyenként erős szél hófúvást okozhat, máshol mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet -5 és -1 fok között alakul délután.

A közlekedést tekintve pedig csak ismétli magát a szolgálat: továbbra is jelentős fennakadások fordulhatnak elő, aki útnak indul, tájékozódjon sűrűn az aktuális útviszonyokról például itt.

A Hungaromet folyamatosan frissülő veszélyjelzése itt érhető el.

A legfrissebb előrejelzés pedig itt.

