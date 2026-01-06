ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.05
usd:
328.85
bux:
114966.63
2026. január 6. kedd Boldizsár
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Isztambul, 2017. november 24.Tarr Béla rendező egy sajtóértekezleten, az 5. Nemzetközi Boszporusz Filmfesztiválon Isztambulban 2017. november 24-én. (MTI/EPA/Sedat Suna)
Nyitókép: SEDAT SUNA

Elhunyt Tarr Béla filmrendező

Infostart

A nemzetközileg is elismert filmrendező-legenda 70 éves volt. A halálhírt Fliegauf Bence erősítette meg a család nevében.

Meghalt Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró. A nemzetközileg is elismert filmrendező-legenda 70 éves volt. A halálhírt Fliegauf Bence erősítette meg a család nevében.

A nemzetközi hírű magyar filmrendező, aki a magyar filmművészet meghatározó alakjává vált, életének 70. évében hunyt el – adta hírül az Index.

A rendező 1955-ben született Pécsett, édesapja id. Tarr Béla díszlettervező volt, többek között a Magyar Állami Operaházban. Édesanyja, Tarr Mari (született Huszt Mária) a Madách Színház elismert súgónője volt.

Amatőrként kezdett el foglalkozni a filmezéssel, 1977-től a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt rendezői szakon. 1981-1990 között a Mafilm rendezője, 1981-ben más rendezőkkel közösen megalapította a Társulás Stúdiót, amely négy évig működött.

Az 1987-es Kárhozat jelentette azt az ugrást Tarr számára, mely meghatározta az elkövetkezendő két évtizedben készített filmjeit. A Krasznahorkai László novellájából, Víg Mihály zenéjével készített film nem csupán egy virágzó munkakapcsolatot, de egy átfogó stílust is elindított a magyar filmművészetben. A fekete-fehér, lepusztult tájon játszódó, lassú és nagyon hosszú (többször akár tíz perces) snittek, meghatározóvá váltak a rendező művészetében. Ezen filmek időrendi sorrendben a következőek: Kárhozat, Szürkület, Sátántangó, Szenvedély, Werckmeister harmóniák, A londoni férfi, és – nyilatkozata szerint – utolsó filmje, A torinói ló.

Filmjei nemzetközi szinten is sikert arattak. A The Guardian a világ legjobb filmrendezői listáján a 13. helyen említette, így a magyar rendező számos világhírű szakembert megelőzött.

Munkásságáért elnyerte többek között a Balázs Béla-díjat, a Kossuth-díjat, a Prima Primissima-díjat, az Ezüst Medvét és a Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Elhunyt Tarr Béla filmrendező

meghalt

filmművészet

filmrendező

tarr béla

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal
Befagynak-e a tavak?

Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal
Masszív havazással, súlyos mínuszokkal és helyenként erős széllel érkezik a hidegfront második hulláma. A Balaton befagyhat, de még nem szabad rámenni. Az InfoRádió Páll Mártont, a HungaroMet meteorológusát kérdezte.
 

Hófúvás jön, ezekben a megyékben fokozott óvatossággal vezessünk

A Volán járatainak nagyon odavágott a havazás

Máris jön az újabb hullám, akár 20 centis hó is lehet többfelé

Elhunyt Tarr Béla filmrendező

Elhunyt Tarr Béla filmrendező

A nemzetközileg is elismert filmrendező-legenda 70 éves volt. A halálhírt Fliegauf Bence erősítette meg a család nevében.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.06. kedd, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gigantikus aranybánya sorsa dőlhet el napok alatt, 44 milliárd dollár a tét

Gigantikus aranybánya sorsa dőlhet el napok alatt, 44 milliárd dollár a tét

A venezuelai kormánnyal évek óta pereskedő Gold Reserve vállalat most esélyt lát két korábban elkobzott aranybányája visszaszerzésére, miután az Egyesült Államok a hétvégén őrizetbe vette Nicolás Madurót - írja a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra megtáltosodott a lakáspiac: megint jön a megfizethetetlen ingatlanok kora?

Újra megtáltosodott a lakáspiac: megint jön a megfizethetetlen ingatlanok kora?

Az ingatlanpiac az őszi visszaesés után decemberben ismét növekedési pályára állt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Security forces patrol Venezuelan streets as opposition leader says new president 'can't be trusted'

Security forces patrol Venezuelan streets as opposition leader says new president 'can't be trusted'

It comes after Nicolás Maduro and his wife were seized from Caracas on Saturday and flown to the US as part of a special forces operation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 06:25
Már nem csupán az importtal versenyez a magyar bor, hanem egy új trenddel is
2026. január 5. 08:17
Magyar győzelem a független filmesek Golden Globe-ján
×
×
×
×