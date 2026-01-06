ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd
Nyitókép: Pixabay

Bizalmat szavazott a Mercedes hazánknak, nagy változás jön

Infostart

Jó hír a kecskeméti Mercedes-gyár dolgozóinak és a magyar gazdaságnak.

A Mercedes-Benz Kecskemétre helyezi át az A-osztály gyártását a németországi Rastattból. A változás 2026 második negyedévétől lép életbe – írta meg a Reuters.

A cég szóvivője hozzátette, ezzel a döntéssel a jövőben bevezetendő modellek gyártására szabadul fel kapacitás Rastattban. A Reuters cikke kiemeli, hogy Magyarországon alacsonyabbak a gyártási költségek.

Mint az autopro.hu cikkében olvasható, Magyarország kiemelt helyszíne lett a német autóipari beruházásoknak. Jelentős vonzerőt jelent a kedvező adózási környezet, az alacsony bérköltségek és a gyors engedélyeztetés is. Az Audi győri üzeme 1998 óta termel, a Mercedes kecskeméti üzeme 2012 óta, a BMW debreceni gyára pedig 2025-ben kezdte meg működését. Az utóbbi megnyitásával Németországon és Kínán kívül Magyarország lett az egyetlen ország a világon, ahol mindhárom német prémiumgyártó jelen van – olvasható az autopro.hu elemzésében.

Így Magyarországon már öt autógyár is jelen van. A japán Suzuki Esztergomban 1992-ben kezdte meg a termelést, az itt készülő modelleket világszerte szállítják. A kínai BYD szegedi gyára pedig várhatóan 2026 második negyedévében fog beindulni.

