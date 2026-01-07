ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 7. szerda
Összeszerelő csarnok az Autoliv Ipari és Kereskedelmi Kft. sopronkövesdi üzemében 2015. február 23-án. A cég, amelynél kormányzati támogatással 700 munkahely létesül, autókba szerelhető biztonsági övek gyártásával foglalkozik. A fejlesztéssel, amelyet ezen a napon jelentettek be Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, Európa legnagyobb biztonságiöv-gyára lesz a sopronkövesdi.
Nyitókép: MTI Fotó: Krizsán Csaba

4,4 százalék a friss munkanélküliségi ráta

Infostart / MTI

2025 novemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 637 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 213 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2025. szeptember–novemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 656 ezer volt, 36 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 35 ezerrel, 2 millió 453 ezerre mérséklődött, míg a nők esetében lényegében nem változott, 2 millió 202 ezret tett ki.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 474 ezer fő dolgozott, ami 43 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 75 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 106 ezer volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,0 százalék volt. Ez az érték a férfiak esetében 78,3 százalékot, a nők körében pedig 71,8 százalékot mutatott.

A 2025. szeptember–novemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 216 ezer volt, 15 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalék volt.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 120 ezer, a nőknél 96 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,7, a nők körében 4,2 százalék lett.

A KSH jelentése szerint a munkakeresés átlagos időtartama 12,3 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 42,1 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 33,9 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. november végén az egy évvel korábbihoz képest 1,9 százalékkal, 221 ezer főre mérséklődött - tette hozzá a jelentés.

Kezdőlap    Gazdaság    4,4 százalék a friss munkanélküliségi ráta

munkanélküliség

ksh

foglalkoztatottság

november

2026. január 7. 10:28
