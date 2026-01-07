ARÉNA - PODCASTOK
Jégformák a részben befagyott lillafüredi vízesésnél 2026. január 4-én.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Kezd kihúzni a MÁV a hóból, de most még a szél is ott van

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk

Az éjszakai havazás ellenére a vasútvonalakon mindenhol beindult a közlekedés, azonban több vonalon váltóállítási probléma nehezíti a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőkkel kellett számolni. Reggel 8 óra körül elindulhatott a közlekedés Nagykáta és Tápiószele között, a menetrendszerű közlekedés fokozatosan áll helyre az újszászi vonalon. Az InfoRádióban Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivője számolt be a havas reggel eseményeiről.

Éjszaka jelentős mennyiségű hó hullott Budapesten és az ország legnagyobb részén, ilyen körülmények között startolt a vasúti közlekedés is szerdán.

A MÁV-csoport szóvivője elmondta: az éjszakai havazás ellenére a vasútvonalakon mindenhol beindult a közlekedés, azonban több vonalon váltóállítási probléma nehezíti a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre lehetett számítani.

A budapesti agglomerációban a lajosmizsei vonalon több állomáson váltóhiba lassítja a közlekedést, itt 10-40 perccel hosszabb a menetidő.

A veresegyházi vonalon csak az S71-es jelzésű vonatok közlekednek, és ezek is csak Vác és Rákospalota-Újpest között járnak, a G71-es vonatok a csúcsidőben kimaradtak – közölte Váczi Viktor. A Rákospalota-Újpest és a Nyugati pályaudvar között az utasok a BKK járataival, vagy pedig a szobi vasútvonal járataival tudnak utazni.

„A fővárosi, elővárosi forgalomban fontos információ, hogy a G10-es, tehát a Bicske-Budapest közötti reggeli csúcsidei sűrítő járatok nem közlekednek, itt az S12-es vonatokkal lehet utazni. A pusztaszabolcsi vonalon a Százhalombattáról Érd alsón át Budapestre tartó G40-es vonatok útvonala módosult, ők Érd alsó helyett Érd felsőn állnak meg.”

A MÁV-csoport honlapján folyamatosan frissítjük a híradást, akár a vasúti, akár pedig a Volán járatait érintő változásokkal, illetve az utazástervezőkben is megtalálhatók a korlátozások – jelezte a szóvivő.

Távolsági autóbusz-közlekedés

A közúthálózaton nyilván sokkal nehezebb a közlekedés jelenleg, különösen, amennyiben a havazás egy adott helyen még tart – mondta még Váczi Viktor.

„A budapesti agglomerációban a 10-es úton haladnak kifejezetten lassabban az autóbuszok, itt ajánljuk utasainknak, hogy az esztergomi vonalon közlekedő vasúti járatokat vegyék igénybe. A kedvezőtlen időjárás miatt az autóbuszjáratok a Pilisszántó autóbuszforduló megállót nem tudják érinteni. Fontos információ, hogy az ország teljes hálózatán, tehát a MÁV csoport minden járatán kölcsönösen elfogadják az autóbuszos jegyeket, illetve a vasúti jegyeket, tehát akinek vonatjegye van, de a buszos közlekedést tudja választani, akkor ő is tudja használni a jegyét, illetve viszont, a vonatokon is a buszjegyekkel."

A szóvivő arról is beszélt, hogy az autóbuszok reggel egyes településeket nem tudtak megközelíteni. Ezek a helyek Baranya, Borsod, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyében, valamint Csongrád-Csanádban és Komárom-Esztergom vármegyében találhatóak.

„A vasútvonalakon folyamatosan dolgoznak a kollégák a váltók tisztításán. Ha a havazás eláll egy-egy területen, a szél visszajuttathatja a váltókba a tisztítás után is a havat, úgyhogy ez egy folyamatos munka. A közúthálózaton pedig, ahogy a közútkezelő végzi az utak takarítását, utána tudnak az autóbuszok is több helyszínre bemenni” – tájékoztatott a MÁV-csoport szóvivője.

Belföld    Kezd kihúzni a MÁV a hóból, de most még a szél is ott van

máv

vasút

havazás

szóvivő

