City, Barca, MU, topfoci a képernyőn szerdán – sport a tévében

M4 Sport
18.00: Röplabda, férfi Extraliga, alapszakasz, Miskolc-Kazincbarcika
Sport 1
19.15: Labdarúgás, Spanyol Szuperkupa, elődöntő, FC Barcelona-Athletic Bilbao
Sport 2
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti
19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Lausanne-Lugano
Eurosport 1
17.30 és 20.45: Alpesisí, világkupa, férfiak, műlesiklás, Madonna Di Campiglio
Spíler 1
20.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Brighton
Spíler 2
20.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Tottenham Hotspur
Arena 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-Atalanta
21.15: Labdarúgás, angol bajnokság, Burnley-Manchester United
Match 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, SSC Napoli-Hellas Verona
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-Internazionale