eur:
385
usd:
329.74
bux:
116234.51
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Erling Haaland, a Manchester City (j) és Dayot Upamecano, a Bayern München játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a manchesteri Etihad Stadionban 2023. április 11-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

City, Barca, MU, topfoci a képernyőn szerdán – sport a tévében

Infostart / MTI

Európa déli és nyugati peremvidékén most nem a hólapátolás a fő feladat. Mutatjuk a teljes szerdai tévés sportkínálatot!

M4 Sport

18.00: Röplabda, férfi Extraliga, alapszakasz, Miskolc-Kazincbarcika

Sport 1

19.15: Labdarúgás, Spanyol Szuperkupa, elődöntő, FC Barcelona-Athletic Bilbao

Sport 2

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti

19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Lausanne-Lugano

Eurosport 1

17.30 és 20.45: Alpesisí, világkupa, férfiak, műlesiklás, Madonna Di Campiglio

Spíler 1

20.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Brighton

Spíler 2

20.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Tottenham Hotspur

Arena 4

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-Atalanta

21.15: Labdarúgás, angol bajnokság, Burnley-Manchester United

Match 4

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, SSC Napoli-Hellas Verona

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-Internazionale

Brutális statisztika: 323 riasztás futott be a tűzoltókhoz egyetlen nap alatt, áramellátási zavarok vannak

A katasztrófavédelem számokkal teletűzdelt posztot tett közzé szerda reggel az előző napról: már az önkéntes tűzoltók is a frontvonalban vannak, hóátfúvások miatt több út zárva, Szeged környékén áramkimaradások vannak, a figyelmeztetés pedig arról szól már, hogy akinek nem muszáj, el se induljon.
 

Nem a Móriczra megy a 6-os, friss érdekességek Budapest közlekedéséről

Elesett az M1-es, menekülni sem egyszerű

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

Abbamarad és újraindul, sőt – riasztás is érvényben van

Így induljunk el 20 centi havon vagy páncéljégen!

Kezd kihúzni a MÁV a hóból, de most még a szél is ott van

Este 8-ig fényes a Normafa

A magyar hó semmi: van, ahol mínusz negyven fok is van Európában

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

Évek óta nem látott kemény havazás érkezett Magyarországra, ráadásul ma is tombolhat a tél hazánkban. Máris komoly forgalmi fennakadásokat eredményezett az időjárás, több vasútvonalon is hosszabb menetidőre lehet számítani, illetve több járat nem is indult el. Cikkünkben percről percre tudósítunk a magyarországi hóhelyzetről.

Gazdasági atomfegyverrel radírozná le Donald Trumpot Európa: 2000 milliárd dolláros mélyütést kaphat az USA elnöke

Donald Trump Grönlandra vonatkozó területi igénye komoly biztonságpolitikai feszültséget kelt Európában.

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

It came as European allies rallied behind Denmark, which is pushing back against Trump's ambitions for the Arctic island.

2026. január 7. 04:45
Meglepetés és papírforma az új Chelsea-edző kinevezése
2026. január 6. 17:29
Varga Barnabás az AEK Athén stadionjában fotózkodott, már minden hivatalos – képek
