2026. január 7. szerda
Több különböző mobiltelefon hátlapja és kameraszigete.
Nyitókép: Unsplash

Kegyetlen drágulást hozhat az idei év a csúcsmobilok piacán

Infostart

Mind az iPhone-okban, mind pedig a felső kategóriás Android készülékekben működő csúcs-chipek esetén jelentős drágulással számolnak az elemzők, mivel az előállításuk jóval költségesebb, mint a korábbiaké, ez pedig a fogyasztói árakat is felfelé tornázhatja.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy 2026 nem az okostelefonok éve lesz, ugyanis a belsős információk szerint a legtöbb gyártónál egyértelművé vált, hogy a mesterségesintelligencia-verseny miatti felfokozott memóriaárak nyomán jelentős mértékben emelni kell az idei csúcskészülékek árain – írja a GSMArena cikke nyomán a 24.hu.

A drágulás nem csak a kínai gyártókat érinti, a hírek szerint az Apple, a Samsung és a többi márka is drasztikus lépéseket lesz kénytelen tenni.

Ehhez hozzáadódik még a lapkakészletek drasztikus drágulása is a fejlettebb gyártástechnológia miatt. A szaklap szerint a Samsung, miközben 2025-ben már bejelentette a világ első 2 nm-es chipjét, az Exynos 2600-at, amely az év elején, a Galaxy S26-szériában debütál majd, a főbb versenytársak, mint az Apple, a Qualcomm és a MediaTek is piacra dobják a következő hónapokban a saját 2 nm-es chipjeiket.

Mind az Apple A20 chip, mind az androidos csúcskészülékeket hajtó Snapdragon 8 Elite Gen 6 és Dimensity 9600 várhatóan egyaránt a TSMC N2 gyártási folyamatával készül majd, amellyel már meg is kezdődött a tömeggyártás. Azonban egy tavalyi jelentés szerint, bár ezek a chipek jóval fejlettebbek lesznek, a gyártási költségük is meredeken megemelkedik, ami a következő high-end telefonok árában is vissza fog köszönni.

Az új jelentés szerint az iPhone 18-sorozatban található Apple A20 chip darabonként akár 280 dollárba is kerülhet, ami 80 százalékos drágulást jelentene az iPhone 17-sorozatban található jelenlegi A19 chiphez képest

– írják. Ugyan az elemzés nem említi külön a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 és a MediaTek Dimensity 9600 árait, nem kizárt, hogy mindkettő esetében hasonló mértékű áremelkedés jöhet.

Kegyetlen drágulást hozhat az idei év a csúcsmobilok piacán

