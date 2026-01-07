Aggasztó a helyzet a Dunán, a komp is leállt Visegrádnál

A tartósan alacsony a vízállás a Dunán, ennek következtében 2026. január 5-től biztonsági okokból ideiglenesen szünetel a kompforgalom Nagymaros és Visegrád között – írja a Visegrád-Nagymaros komp közösségi oldalán megjelent bejegyzés alapján a sokszinuvidek.24.hu.

Azt is közölték, hogy nem csupán a komp, hanem a kishajó sem közlekedhet révhajóként, mivel annak merülése nagyobb, így a jelenlegi vízállás mellett nem üzemeltethető biztonságosan. A társaság a lakosság türelmét és megértését kéri.

A Dunakeszi Komp is közleményt adott ki: „Tisztelt Utasok! A Dunán tapasztalható rendkívül kis vízállás miatt, a kompra való fel és lehajtás a megszokottnál körülményesebb. A várható havazás, nehezít a kialakult helyzeten. Kérjük önöket, fokozottan figyeljenek az elkövetkezendő napokban. A téli gumival nem rendelkező autósokat megkérjük, ne vegyék igénybe szolgáltatásainkat. Az előrejelzések alapján az elkövetkező 6 napban nem apad tovább a Duna, így nálunk a kompközlekedés biztosított, bármilyen változás esetén tájékoztatjuk önöket.”

A Dunakanyarban, Nagymaros térségében olyan mértékben visszahúzódott a Duna vízszintje, hogy a megszokott sodrás helyén kavicsos zátonyok, száraz mederszakaszok és korábban rejtett kövek bukkantak elő. A rendkívüli apadás miatt több helyen akár a folyó közepe felé is be lehet sétálni, és olyan területek váltak járhatóvá, amelyek normál vízállásnál teljesen víz alatt állnak.

Ugyanakkor a szakemberek óvatosságra is intenek, ugyanis a meder a látszat ellenére hirtelen mélyülhet, a kövek csúszósak és a víz hőmérséklete is alacsony, emellett a Duna vízjárása gyorsan változhat. A túrázókat ezért fokozott óvatosságra intik.