Télies útviszonyok egy drónfelvételen.
Nyitókép: Getty Images/wmaster890

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

Infostart

Az autók, teherautók tetején hagyott hóréteg komoly problémákat és balesetveszélyt okozhatnak, volt már rá példa az utóbbi években.

Aki autózott már télen az M0-son vagy az M1-esen, ismeri a jelenséget: előttünk egy nyergesvontató, a ponyva teteje pedig gyanús kupac domborodik. Aztán jön egy széllökés és megtörténik a baj: tégla méretű jégbombák kezdik meg repülésüket az aszfalt felé.

A probléma gyökere egyszerű fizika. A ponyvás teherautók teteje sosem teljesen sík. A tartóvasak között a ponyva behorpad, megáll benne az eső vagy az olvadék, ami éjszaka, a pihenőidő alatt masszív jégpáncéllá fagy. Ezek út közben lerázódnak, és a nagyobb darabok könnyedén betörik a szélvédőt.

Bár a KRESZ nem írja le szó szerint, hogy „tilos havas tetővel közlekedni”, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet egyértelműen fogalmaz az elindulás előtti teendőkről és a rakomány rögzítéséről – hívja fel a figyelmet cikkében a vezess.hu.

  • A járművezető felelőssége: A sofőr köteles meggyőződni arról, hogy járműve a közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.
  • Veszélyeztetés tilalma: Úgy kell közlekedni, hogy másokat ne veszélyeztessünk. A lezúduló hó és jég „leeső rakománynak” vagy a járműről leváló alkatrésznek minősül jogi értelemben.

Mint olvasható, a kamionok esetén elvileg van megoldás: Nyugat-Európában, sőt, már a szomszédos Ausztriában is sok pihenőhelyen vannak úgynevezett hóállványok (jégmentesítő állványok), ahol a sofőr biztonságosan, egy rácsos járdáról letolhatja a havat a tetőről. Persze ez nem jellemző minden országra, és út közben is gyűlhet annyi hó, ami már veszélyes lehet, a teljes hómentesség irreális elvárás, ezért autósként is figyelnünk kell a kamionok mellett haladva.

