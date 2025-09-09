Fotókat tett közzé a rendőrség a vadonban rejtőzködő apa és gyermekei táborhelyéről

Mint arról az Infostart is beszámolt, Új-Zélandon egy betöréshez kivonuló rendőrök tűzharcba keveredtek az elkövetőkkel. Egy rendőr megsérült, az egyik támadó pedig meghalt. Utóbbiról kiderült, hogy az a bizonyos apa, aki három gyermekével még 2021-ben tűnt el, miután nem tudott megegyezni volt élettársával a gyermekelhelyezésen.

A rendőrség most képeket tett közzé az egyik táborhelyről, amiről feltételezik, hogy éveken át a szökésben lévő Tom Phillips és gyerekei rejtekhelyéül szolgált – írja a BBC híradása alapján a Telex. A táborhelyen, amelyet sűrű növényzet vesz körül, lőfegyvereket és lőszereket is találtak. Két, a fák között parkoló quadot is lefotóztak.

A rendőrség a harmadik gyerek segítségével találta meg a másik kettőt, aki Tom Phillips mellett volt a halála idején. A hatóságok szerint a gyerekek jól vannak, de időre lesz szükségük, hogy feldolgozzák a traumát.

Richard Chambers rendőrfőkapitány kedden kijelentette: „Tom Phillips nem törődött a gyerekek biztonságával, és szó szerint veszélybe sodorta őket.” Hozzátette, a gyerekek most a hatóságok felügyelete alatt vannak.