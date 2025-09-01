ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.19
usd:
337.93
bux:
0
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Francois Bayrou francia miniszterelnök politikai programját ismerteti a nemzetgyűlés párizsi üléstermében 2025. január 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Teresa Suárez

Napokon belül megbukhat a francia kormány

Infostart / MTI

Franciaország sorsa múlik a kormánnyal szembeni szeptember 8-i bizalmi szavazáson, nem pedig a kormányfőé - jelentette ki François Bayrou francia miniszterelnök vasárnap este négy országos hírtelevíziónak adott élő interjújában.

"Ha a kormány megbukik, ahogyan (az ellenzék) szeretné, és ahogyan bejelentették (...), akkor ez azt jelenti, hogy politikai váltás lesz. Feladjuk vagy feladnánk azt a politikát, amely szerintem létfontosságú az ország számára, egy másfajta, lazább, inkább sodródó politika érdekében" - fogalmazott a miniszterelnök.

A december óta hivatalban lévő Bayrou múlt hétfőn jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményez szeptember 8-án a képviselők részéről a kormány adósságcsökkentő tervének végrehajtásához, és a 2026-ra meghatározandó költségvetési irányvonal támogatásához, amely csaknem 44 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő.

Miután a kormány csak relatív többséggel rendelkezik a Nemzetgyűlésben, és az ellenzéki pártok - a baloldaltól a Marine Le Pen által vezetett, Nemzeti Tömörülésig - már jelezték, hogy nem szavaznak bizalmat a kormánynak,

a jelenlegi helyzet szerint az a legvalószínűbb, hogy a centrista és hagyományos jobboldali pártok által támogatott kormány ugyanúgy megbukik, ahogy az tavaly december elején történt a Michel Barnier vezette előző kabinettel,

szintén a tervezett költségvetési megszorítások miatt.

A miniszterelnök közlése szerint a másfél órás interjúját "biztosan nem búcsúnak" szánta, miközben a Szocialista Párt főtitkára, Olivier Faure "visszavonhatatlannak" nevezte a szocialisták azon döntését, hogy megtagadják a bizalmat a kormánytól, hozzátéve, hogy ideje a kormányfőnek "búcsút" mondania.

"Úgy gondolom, hogy a következő napok döntő fontosságúak lesznek. És ha azt gondolják, hogy feladhatom a harcot, amit évek óta folytatok, és amit a jövőben is folytatni kívánok, akkor tévednek" - hangsúlyozta a centrista Modemet vezető miniszterelnök, aki korábban három alkalommal indult az elnökválasztáson. "Majdnem minden francia pontosan tudja, hogy egy eladósodott ország nem szuverén, nincs meg a szabadsága" - tette hozzá.

A kormány azt tervezi, hogy 2026-tól háromezer munkahelyet szüntet meg a közszférában, nem emeli jövőre a nyugdíjak jelentős részét, és minden szociális juttatás 2026-ban a 2025-ös szinten marad. Az egészségügyi kiadásokat illetően 5 milliárd eurós csökkentést irányoz elő a kormány, az állami, önkormányzati és szociális kiadások csökkentése 21 milliárd eurós megtakarítást tenne lehetővé, a szociális juttatások és a jövedelemadó-skála befagyasztásának várható bevételei pedig további 7 milliárd eurót jelentenének.

A kormány a termelés növelése érdekében a 11 munkaszüneti nap közül kettő eltörlését javasolja:

húsvéthétfőt és május 8-át, a második világháború befejezésének emléknapját. A miniszterelnök úgy vélte, hogy ez utóbbi javaslat azonban még vita tárgyát képezheti.

A miniszterelnök a héten valamennyi parlamenti párttal külön-külön egyeztet a költségvetési javaslatokról.

A kormány szeptember 8-i bukása esetén a köztársasági elnök kinevezhet egy új kormányfőt, vagy feloszlathatja a Nemzetgyűlést és új választásokat írhat ki, mielőtt új kormányt nevez ki. Az ellenzéki pártok közül a Jean-Luc Mélenchon által vezetett radikális baloldali Engedetlen Franciaország és a Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Tömörülés viszont Emmanuel Macron köztársasági elnök lemondását is követeli, és új elnökválasztást szeretne.

Az elnök pénteken támogatásáról biztosította François Bayrou-t, és nem kívánt "politikai spekulációkba" bocsátkozni egy esetleges új nemzetgyűlési feloszlatásról és előrehozott választásokról a bizalmi szavazás valószínűsíthető kudarca után. Az államfő úgy vélte, hogy a miniszterelnök előtt álló kihívás "nem leküzdhetetlen", és felszólította a politikai erőket, hogy találjanak "megállapodási utakat" a költségvetésről.

Kezdőlap    Külföld    Napokon belül megbukhat a francia kormány

franciaország

bizalmi szavazás

emmanuel macron

francois bayrou

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mozgalmasan indul a hét az ázsiai tőzsdéken - Hogy nyithat Európa?

Mozgalmasan indul a hét az ázsiai tőzsdéken - Hogy nyithat Európa?

Csökkenéssel zártak pénteken az amerikai tőzsdék a PCE-inflációs statisztikát követően, ma azonban innen nem érkezik iránymutatás, ugyanis nemzeti ünnep miatt szünetel a kereskedés. Az ázsiai tőzsdéken nagyobb mozgásokat látni ma reggel, a japán tőzsdét a félvezetőgyártók húzzák felfelé, a hongkongi indexet az ASlibaba szárnyalása hajtja, a kínai tőzsde pedig a 10 éves csúcs közelében mozog. Európában mérsékelt elmozdulások várhatók, a határidős indexek állása alapján kis pluszokkal nyithatnak a piacok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vegyesen kezdi a naptári őszt a magyar forint: itt vannak a friss árfolyamok

Vegyesen kezdi a naptári őszt a magyar forint: itt vannak a friss árfolyamok

Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More than 600 killed in Afghanistan quake, Taliban interior ministry says

More than 600 killed in Afghanistan quake, Taliban interior ministry says

The 6.0 magnitude quake struck at a depth of 8km (6 miles) and shook buildings from Kabul to Pakistan's capital Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 08:23
Ursula von der Leyen: pontos tervek készülnek katonák Ukrajnába telepítéséről
2025. szeptember 1. 07:57
Volodimir Zelenszkij: elkaptuk a gyilkost!
×
×
×
×