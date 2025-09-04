ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.18
usd:
337.62
bux:
104212.91
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Gázai övezetben élő palesztinokat támogató jemeni húszi lázadók támogatóinak egyike álrakétát emel a magasba az Egyesült Államok és Izrael elleni tüntetésen Szanaában 2025. június 27-én. A húszik rendszeresen hajtanak végre rakéta- és dróntámadásokat a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben közlekedő kereskedelmi hajók, valamint brit és amerikai hadihajók ellen 2023 novembere óta, megtorlásul Izrael gázai és libanoni hadműveletei miatt.
Nyitókép: MTI/EPA/Jajha Arhab

Izraelnek eleg lett a jemeni húszikból

Infostart / MTI

A bibliai tíz csapással fenyegette meg csütörtökön Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter a jemeni húszi lázadókat, miután a felkelők újabb rakétatámadást intéztek Izrael ellen.

A tárcavezető az X-en közzétett üzenetében a három napos sötétséget és az elsőszülöttek halálát hozta fel példaként, leszögezve: "mind a tíz csapást rájuk fogjuk mérni".

Csütörtökre virradóra Jemenből - 24 óra alatt immár harmadjára - három rakétát lőttek ki Izrael felé, az izraeli hadsereg közlése szerint kettőt a légvédelem megsemmisített, a harmadik pedig a zsidó állam területén kívüli nyílt területen csapódott be.

Az Irán támogatta jemeni húszi lázadók a gázai háború kirobbanása óta többször indítottak rakétákat Izrael felé,

amelyek többségét az izraeli légvédelem megsemmisítette. Izrael rendszeresen válaszcsapásokkal reagál a húszi felkelők támadásaira.

A Bibliában Isten Egyiptomot sújtja tíz csapással, hogy megmutassa, mennyivel nagyobb a hatalma, mint az Egyiptomi isteneknek. Az ószövetségi történet szerint a folyók vize vérré változott, békák lepték el Egyiptomot, majd szúnyogok árasztották el az országot és elterjedtek a kártékony rovarok, dögvész pusztított, fekélyek borították el az emberek testét, jégeső verte el a termést, sáskajárás sújtotta Egyiptomot, háromnapos sötétség köszöntött az országra, és meghaltak az elsőszülöttek.

Kezdőlap    Külföld    Izraelnek eleg lett a jemeni húszikból

izrael

jiszrael katz

húszik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Az Otthon Start Program első napjainak kiugró sikeréről számolt be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a bankok versenyéről, a beépített garanciák jelentőségéről, az építőipari kapacitásokról és a program albérletpiacra gyakorolt kedvező hatásairól is.
VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A mesterséges intelligenciával lehet szintet lépni az ESG-minősítések világában

A mesterséges intelligenciával lehet szintet lépni az ESG-minősítések világában

Szofisztikált módszertannal lehetséges rendet vágni az ESG-minősítésekhez használt adatdzsungelben, ahol a validáció alapjául szolgáló pontérték dinamikusan változik az AI-alapú adatfeldolgozásnak köszönhetően. Az érdeklődők a Portfolio Sustainable World 2025 konferencián tudhattak meg részleteket a témában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mégsem mindenható Donald Trump? Súlyos akadályba ütközött a vámok ügyében

Mégsem mindenható Donald Trump? Súlyos akadályba ütközött a vámok ügyében

Az amerikai elnök szerdán késő este nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság múlt heti ítélete ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 17 dead in Lisbon funicular crash with Portuguese, German and Spanish among injured

At least 17 dead in Lisbon funicular crash with Portuguese, German and Spanish among injured

Police are working with the company that runs the Gloria funicular to identify who exactly was on board and what caused the crash.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 13:19
Oroszország veszélyt jelent Európára és a világra - közölte a NATO főtitkára
2025. szeptember 4. 13:06
Hszi Csin-ping szerint Szlovákia a híd Kína és az EU között
×
×
×
×