Burning candle on black background, space for text
Nyitókép: Boris Ipatov/Getty Images

Az anya nem volt beoltva szamárköhögés ellen, ez csecsemője életébe került

Infostart

Az anyát nem oltották be a betegség ellen várandóssága alatt. Az eset rávilágít a csökkenő oltási arányok lehetséges súlyos következményeire.

Egy újszülött életét követelte a szamárköhögés az Egyesült Királyságban, miután édesanyját a terhessége alatt nem oltották be a betegség ellen – írja a Sky News híradása nyomán az Index. Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége (UKHSA) szerint a tragikus eset március és június között történt, és ez az idei első csecsemőhalál, amelyet a szamárköhögés okozott.

Az elmúlt 12 és során összesen 33 csecsemő életét követelte a betegség a szigetországban. 27 közülük olyan édesanyától született, akit – a mostani esethez hasonlóan – terhessége idején nem oltottak be.

Gayatri Amirthalingam, az UKHSA igazgatóhelyettese úgy fogalmazott: „Sajnos a 2025 második negyedévében történt újabb csecsemőhalál-eset ismét emlékeztet minket arra, hogy milyen súlyos lehet a szamárköhögés a nagyon fiatal csecsemők számára. Gondolataink és részvétünk a családdal vannak, akik tragikusan elvesztették gyermeküket.”

A betegség ellen védelmet nyújtó oltásokat a csecsemők a „6 az 1-ben” vakcina részeként kapják meg 8, 12 és 16 hetes korban. A várandós nők számára 2012 októbere óta elérhető a szamárköhögés elleni oltás, amelynek célja, hogy már a születés előtti időszakban védelmet biztosítson a magzatnak, hiszen a kisbabák csak több hónaposan kapják meg a teljes oltási sort.

Az egyesült királyságban az utóbbi években csökken a gyermekkori átoltottság, az adatok szerint Angliában tavaly egyetlen rutinszerű csecsemőoltás sem érte el a kitűzött átoltottsági célt. Ez nem csak a szamártköhögés, hanem más, korábban visszaszorított betegségek miatt is veszélyes, például országszerte növekszik a kanyarós megbetegedések száma, ami júliusban egy gyermek életét is követelte.

