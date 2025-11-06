Havasi Katalin: a szamárköhögés megelőzhető betegség, egyes szülők felelőtlensége megbocsáthatatlan

Az elmúlt időszakban ismét felütötte a fejét a szamárköhögés hazánkban, ami leginkább a csecsemők, az immunhiányos állapotban lévő betegek és a várandósok között jelenik meg. Tavaly 365-en kerültek kórházba a kór miatt. A Semmelweis Egyetem adatai alapján 2011 és 2022 között 103 halálesetet okozott az egyébként megelőzhető betegség, és az elhunytak között 69 volt csecsemő. A háziorvosok arra figyelmeztetnek, hogy akik rendszeresen kisbabák közelében vannak, mindenképpen kérjenek védőoltást.

A Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkára az InfoRádióban elmondta: a szamárköhögést a fertőzött személyek szájában, orrában vagy torkában található baktérium, a bordetella pertussis okozza. Felidézte, hogy a XX. század elején minden szülő rettegett ettől a betegségtől, és nagy megnyugvást jelentett számukra, amikor elérhetővé vált a védőoltás a kórral szemben. Havasi Katalin úgy fogalmazott, „nagyon nehéz minősíteni” azt a gondolkodást, amikor egyesek visszaélnek azzal a helyzettel, hogy a saját magukra, családjukra és környezetükre odafigyelő emberek felveszik a védőoltást, ők maguk viszont nem kérik, mert úgy gondolják, már úgyis védett a környezetük, és „már úgy sincs betegség”.

Hozzátette: ez az oltásellenes hozzáállás vezetett ahhoz, hogy szinte bármikor kialakulhatnak fertőzési láncok, mert ha valaki megfertőződik a betegséggel, jó eséllyel találhat maga körül olyan személyeket, akik nem védettek. Úgy véli, a környező országokban és itthon egyaránt tapasztalható oltásellenesség felerősödésének az a sajnálatos következménye, hogy már szinte hónapról hónapra hallunk olyan tragédiáról, hogy valamelyik családban életét veszti egy kisbaba a szamárköhögés miatt, pedig korábban évtizedeken keresztül nem találkoztunk ezzel a betegséggel.

Havasi Katalin azt tanácsolja a szülőknek, hogy újszülött gyermeküket két hónapos koráig – amikor már megkaphatja a védőoltást – ne vigyék el magukkal sehova otthonról, mert ellenkező esetben olyan közegbe, környezetbe kerülhet, ahol elkaphatja a fertőzést. Hangsúlyozta, hogy

hatékony védőoltás áll a lakosság rendelkezésére a szamárköhögés ellen, éppen ezért nagyon fájó, hogy egy évtized alatt több mint százan haltak meg a betegségben.

A Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkára elmondta: havonta tucatszámban diagnosztizálnak szamárköhögéses eseteket, és nincs rettenetesebb annál, mint amikor újszülöttek vesztik életüket a kór miatt, köztük olyanok, akik még nem érték el azt a kort, amikor már olthatók lennének. „Egyes csecsemőket azért veszítünk el, mert felelőtlenek voltak a szülei, más kisbabákat viszont azért, mert másnak a szülei voltak felelőtlenek” – jegyezte meg Havasi Katalin, aki megbocsáthatatlannak nevezte, hogy kockázatmentesen megelőzhető betegségben halnak meg csecsemők vagy kisgyermekek.

Arról is beszélt, milyen jelekre kell odafigyelniük a szülőknek. A szamárköhögés is úgy kezdődik, mint a nátha, vagyis a legtöbb esetben orrfolyással, köhögéssel vagy torokfájással. A csecsemőknél viszont elég hamar lehet állapotromlás. Havasi Katalin figyelmeztetett: bár minden köhögési roham megviseli a babákat, ha ezek erőteljessé válnak, akár csonttörés is történhet, vagy elkékülhetnek a csecsemők. Ha valaki ilyen tüneteket észlel gyermekén, azonnal orvoshoz kell fordulni, mert felmerülhet a gyanú, hogy megfertőződött.