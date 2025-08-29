Budapestről indult, hirtelen a föld felé vette az irányt az Air France gépe

A francia Air France légitársaság szerda reggeli Budapest–Párizs járata (Airbus A321-100, 31 éves) a gép hátsó konyhájában keletkezett, elektromos eredetű tűz gyanúja miatt vészhelyzetet jelentett, Münchenben azonnal leszállt - írja az Airportal.hu az AVHeraldra hivatkozva.

A tűz gyanúját Salzburg környékén érzékelték, jeleztek és azonnal München felé vették az irányt, 25 perc alatt gond nélkül megtörtént a leszállás.

Az utasok kiszállítása kissé hosszadalmas volt, majd a gép a kiürítés után tovább repült Párizsba.

A társaság későbbre ígért tájékoztatást a részletekről.