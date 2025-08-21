Rejtélyes földcsuszamlás az Alpokban - két halott, két túlélő

A baleset a délkelet-franciaországi Passy és Chamonix közötti 205-ös országúton történt, amely a Mont Blanc autópálya-alagúthoz vezet - tájékoztatott Annecy város prefektúrája.

A helyi Le Dauphiné Libéré című újság szerint két ember életét vesztette és két másik megsérült. A lap azt írta, hogy az első ülésen ülő házaspár megsérült, de túlélte a balesetet, míg a hátsó üléseken ülő fiuk és annak felesége meghalt.

A földcsuszamlás hosszú forgalmi dugókat okozott az Észak-Olaszországot és Délkelet-Franciaországot összekötő főútvonalon. A hatóságok szerint a terület talaja továbbra is instabil, ezért az út Olaszországból Franciaországba vezető irányban továbbra is zárva van.

A minden előzmény nélküli földcsuszamlás okát nem tudják.