2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
No Airplane sign and empty airplane seats in the cabin. Travel ban. Quarantine countries and closing borders in the world.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Kilátástalan probléma két légitársaságnál, dühösek az utasok

Infostart

Két per is indult amerikai légitársaságok ellen – ne fizettessenek felárat olyanért, amit aztán nem kap meg az utas.

Utasok pereltek be két amerikai légitársaságot, a Delta Air Linest és a United Airlinest, mert olyan helyre adtak el nekik ablak mellé szóló jegyet extra díjat felszámolva, ahol nincs is ablak a repülőgép törzsén – írta a BBC cikke alapján a hvg.hu.

A témában két bírósági eljárás is indult, egymástól külön, de ugyanazon a Greenbaum Olbrantz nevű ügyvédi irodán keresztül. Több millió dolláros kártérítést követelnek a két cég összesen több mint kétmillió utasának, mondván, a légitársaságok nem jelzik a foglalási rendszerükben, hogy az ülések mellett nincsen ablak, mégis kifizettetik velük az árát.

Mint a lap megjegyzi, akadnak légitársaságok, például az American Airlines és az Alaska Airlines, amelyek a beperelt kettőhöz hasonló repülőket üzemeltetnek, de jelzik a foglalási folyamat során, hogy egyes ülések mellett nincsen ablak.

