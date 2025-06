Megsajnálták a Vilniusban kóborló macit a vadászok - videó

A kétéves medve napokig bóklászott Vilnius külvárosában, főútvonalakon cammogott át és kertekbe is betévedt. A város lakói közben számos felvételt készítettek a szokatlan látogatóról telefonjaikkal, de még drónokkal is.

A kormány két nap után engedélyezte a kilövését, de a litván vadászok nem voltak hajlandóak rá, hogy megöljék a medvét. A Litván Vadászok és Halászok Szövetsége közleményében megdöbbenésének adott hangot a kormány rendelkezése miatt. Hangsúlyozták, hogy az országban csupán mintegy 5-10 példány él a védett fajból.

Ramute Juknyte, a vadászszövetség illetékese kijelentette, hogy a kétéves gyönyörű nőstény nem érdemelte ki, hogy lelőjék. "Ijedt volt, de nem agresszív. Nem tudta, hogyan menekülhetne ki a városból, de semmi rosszat nem tett" - mondta el szerdán az AP hírügynökségnek.

A dráma szombaton kezdődött, amikor a mackó a fővárosba érkezett.

Már évek óta nem fordult elő, hogy medve tévedt volna Vilniusba, ezért országra szóló hír lett belőle. A medve a belvárostól mintegy 4-5 kilométeres körzetben mozgott.

Miután a kormány által kiadott kilövési engedély visszatetszést keltett, a hatóságok kénytelenek voltak magyarázkodni. Ramunas Krugelis, környezetvédelmiminiszter-helyettes a litván LRT által készített riportban elmondta, hogy az engedélyt pusztán elővigyázatosságból adták ki, arra az esetre készülve, ha a medve fenyegetést jelentene.

A vadászok azonban humánusabb megoldást javasoltak: az állat elkábítását, követését és visszaszállítását a vadonba. Ám amíg a vita zajlott, a medve a saját feje után ment, és kicammogott a városból. Juknyte szerint szerdán már egy Vilniustól 60 kilométerre lévő erdőben rögzítette egy kamera, amint éppen kukoricát majszolt.

