Lakóházra zuhant egy kisrepülő Minnesotában – videó

A helyszíni a felvételek szerint a Minneapolis elővárosi lakónegyedében álló családi ház teljes egészében égett a szerencsétlenség következtében.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közlése szerint egy SOCATA TBM7-es típusú kisrepülővel történt a baleset. A hatóság egyelőre nem közölte, hogy a repülőgépen hány ember tartózkodott. A műszaki leírás szerint a típus a két pilóta mellett 5 utas szállítására alkalmas.

#BREAKING: A Socata TBM-700 (N721MB) has crashed into a house in Brooklyn Park, Minnesota, while approaching Anoka-Blaine Airport. The aircraft was en route from Des Moines. The house was empty at the time, and no injuries have been reported inside. Authorities are investigating. pic.twitter.com/y1pA2C4Lin