Pletser Tamás: változást hoz Donald Trump energiapolitikája, ránk is hatással lehet

"Donald Trump valószínűleg több ponton is változtat majd az Egyesült Államok energiapolitikáján, mivel az olaj- és gázszektor nagymértékben támogatta elnökké válását" – mondta az InfoRádióban Pletser Tamás. Az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzője kiemelte, Harold Hamm, a Continental Resources olajcég vezetője több százmillió dollárral támogatta a republikánus jelölt kampányát, többek között azért, hogy megválasztása esetén, ígéretének megfelelően, nagymértékben könnyítse a kőolajipar helyzetét.

A szakértő szerint ez több dolgot is jelent, például a szövetségi területeken a fúrások engedélyezését, vagy az olajcégek számára az amerikai partok mentén a kutatást olaj- és földgázlelőhelyek után. A szakértő megjegyezte, épp Joe Biden tiltotta ezt meg az elnöksége végén. Pletser Tamás szerint

a cseppfolyósföldgáz-szektor is nagyon örül Donald Trump megválasztásának, tőle várják ugyanis, hogy eltörölje a korábbi, 2030-tól hatályba lépő új engedélyeztetési eljárást.

Vagyis ez azt jelenti, hogy újabb cseppfolyósföldgáz-üzemek jöhetnek létre az Egyesült Államokban, pedig korábban erre is vonatkozott tiltás.

Az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzője szerint sokkal kisebb támogatást fognak kapni a megújuló energiaforrások Donald Trump alatt, talán egy kivétel lesz, ami nem megújuló, de nem is jár szén-dioxid kibocsátásával, ez pedig a nukleáris energia. Több amerikai óriáscég, technológiai vállalat is az atomenergia mellett tette le a voksát, és Trump jelezte is, hogy támogatni fogja a technológiát.

"A zöld energiák ezzel szemben valószínűleg nem fognak hasonló támogatást kapni, mint amit a demokrata jelöltek ígértek, bár egyes vélemények szerint azért bizonyos támogatási formák megmaradhatnak Donald Trump elnöksége alatt is, például az elektromos autóké" – mondta a szakértő. A várható kőolajármozgásokkal kapcsolatban Pletser Tamás azt mondta, paradox a helyzet, ugyanis Joe Biden regnálása alatt jelentősen nőtt az amerikai kőolaj- és földgáztermelés. Ennek, illetve a globális folyamatoknak a hatására is csökkentek az árak, főként a kőolaj tekintetében, ami valamilyen szinten visszafogta az amerikai olajtermelőket. A szakértő ezért 2025-2026-ra a piac már nem vár jelentős kőolajtermelés-növekedést az Egyesült Államokban, a várakozásai szerint az amerikai árak számottevő mértékben már nem fognak esni, bár ez függ a világpiaci folyamatoktól is.

Az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzője szerint rövidtávon az látszik az olajpiacon, hogy tartanak Donald Trump esetleges Iránnal és Oroszországgal szemben bevetett szankciói miatt. "Két héttel ezelőttig látszott, ahogyan a Joe Biden által bevezetett megszorítások megmozgatták a piacot, ezek ugyanis jóval hatékonyabbnak tűntek, mint a korábbiak. Ha Donald Trump ezt a politikai vonalat viszi tovább elnöksége első napjaiban, akkor akár olajár-emelkedést is láthatunk" – jegyezte meg az elemző.

Pletser Tamás szerint

Európában Donald Trump energiapolitikája valószínűleg rövidtávon magasabb árakat hozhat, ha valóban szigorítja a szankciókat.

Földgáz tekintetében is elképzelhető egyfajta változás, Pletser Tamás szerint az új elnök próbálja segíteni az amerikai cseppfolyósföldgáz-szektort, hogy több gázt adhasson el Európának. A szakértő rávilágított, ez összefügghet azzal is, hogy vissza kívánja szorítani az orosz földgáz európai térnyerését, ez pedig Magyarországot is érinti, hiszen mi vagyunk jelenleg az orosz gáz egyik legnagyobb felvásárlói az EU-n belül.