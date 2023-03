Ultimátumot kapott Amerikában a TikTok

A kínai ByteDance tulajdonában álló videómegosztó appal kapcsolatban felmerült, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet működése - írja a BBC.

Épp ezért tulajdonoscserét kértek az amerikaiak annak érdekében, hogy a szolgáltatás a továbbiakban is működhessen az országban: a Wall Street Journal értesülését maga a TikTok erősítette meg. Hozzátették: egy tulajdonosváltás nem változtatna az adatkezelésen és hozzáférésen.

Évek óta hangoztatják amerikai tisztviselők aggályaikat, miszerint a kínai kormány kezébe kerülhetnek a tiktokozók adatai: a Wall Street Journal szerint maga

Joe Biden követeli, hogy a platform váljon le Kínáról.

A lap szerint a nemzetbiztonsági kockázatokat felügyelő Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS) egyhangúlag javasolta, hogy a ByteDance váljon meg a TikToktól. a CFIUS fel is vette a kapcsolatot a céggel.

"Ha a nemzetbiztonság védelme a cél, az eladás nem oldja meg a problémát: a tulajdonosváltás nem írna elő új korlátozásokat az adatáramlás vagy az adathozzáférés tekintetében. A nemzetbiztonsággal kapcsolatos aggodalmakra a legjobb megoldás az amerikai felhasználói adatok és rendszerek átlátható, amerikai alapú védelme" - fogalmazott a szóvivő.

Donald Trump volt amerikai elnök már 2020-ban felvetette annak lehetőségét, hogy betiltják az app működését az országban: Joe Biden kormányzata is osztja ezeket az aggályokat.

Az Instagramhoz és Twitterhez hasonlóan a TikTok is rengeteg adatot tárol felhasználóiról: ebben helyadatok és biometrikus adatok is benne foglaltatnak. Ezek felhasználásával kapcsolatosak az aggályok.

A TikTok ezek hatására az amerikai felhasználók adatainak kezelését a Texas-projekt keretében Amerikába helyezi át.

Az amerikai szenátusban egy olyan új törvényjavaslatot ismertettek a közelmúltban, amely kiterjesztené az elnök hatáskörét a TikTok országos betiltására. A törvény lehetővé tenné az amerikai kereskedelmi minisztérium számára, hogy külföldi kötődésű vállalatokat nemzetbiztonsági kockázatnak nyilvánítson.

A TikTok az Egyesült Államokban, Kanadában és az EU-ban is tiltott a kormányzati telefonokon.

Nyitókép: Pixabay