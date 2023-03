Európai össztűz alatt a TikTok – térkép

Bár nem az Egyesült Államokhoz hasonló harsánysággal, de az európai kormányok is korlátozzák a TikTok videómegosztó oldal használatát.

A Politico által megkérdezett országok többségében a kormányok minisztériumaiban – különösen az állam védelmével és biztonságpolitikájával foglalkozók esetén – megtiltották a közösségi platform használatát – írja a Napi.hu.

Az alább látható térképén öt kategória van megkülönböztetve:

azok az országok, amelyek betiltották az alkalmazás használatát,

vannak olyan államok, ahol már zajlik vizsgálat vagy nyomozás,

az előző kettő kombinációja is megjelenik néhány államban,

néhány helyen folyamatosan figyelik az alkalmazást,

míg két ország egyelőre késlelteti az eljárást.

A legsúlyosabb csapás a múlt hónap végén érte a közösségi médiaplatformot, amikor az Európai Bizottság, a Tanács és az EU diplomáciai szolgálata bejelentette, hogy biztonsági aggályokra hivatkozva megtiltja alkalmazottai számára a TikTok használatát. Nemrég az Európai Parlament is követte példájukat. De legalább hét európai nemzeti kormány is betiltotta az alkalmazást: úgymint Németország, Hollandia, Észtország, Finnország, Svédország, Dánia és Csehország.

Várhatóan további országok is vezetnek még be korlátozásokat a TikTokra, ugyanis az európai országok többségénél zajlik valamilyen eljárás a népszerű platformmal kapcsolatban. Írország, Franciaország, Olaszország és Románia jelenleg nyomoz az ügyben, de Ausztria, Csehország, Szlovénia, Belgium és Spanyolország is folyamatosan monitorozza az alkalmazás működését.

Magyarországon még csak megfigyelés sem zajlik, de legalábbis nem érkeztek erről hivatalos közlések

– jegyzi meg a gazdasági lap.

India egyébként már 2020-ban adatvédelmi és biztonsági aggályok miatt betiltotta a TikTokot és több tucat más kínai alkalmazást, köztük a WeChat üzenetküldő appot – írja a Time.com. A tilalomra nem sokkal azután került sor, hogy az indiai és kínai csapatok közötti összecsapás során a vitatott himalájai határon 20 indiai katona meghalt és több tucatnyi megsebesült. A tilalmat 2021 januárjában véglegesítették, mert a vállalatok érdemben nem válaszoltak India kiberbiztonsági aggályaira.

