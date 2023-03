Őrjítő gyakorlaton változtat a TikTok, milliók vártak erre

Hasznos újdonságot vezet be a TikTok: az BGR beszámolója szerint a felhasználók ezentúl léphetnek, ha úgy érzik, a For You kezdőoldalon ajánlott tartalmak nem igazán érdekesek számukra – írja Hvg.hu.

A vállalat bejelentése szerint egészen pontosan „felfrissíthetik” a TikTok azon algoritmusát, amely azt hivatott megállapítani, hogy mi érdekli a felhasználót a korábban megtekintett tartalmak és egyéb tevékenységek alapján.

Eddig ha valakinek gyökeresen megváltozott az érdeklődése, a leginkább kézenfekvő megoldás egy új fiók létrehozása volt, mostantól azonban elég lesz egy gombnyomás, hogy az algoritmus alaphelyzetbe álljon – a TikTok ígérete szerint ez tényleg olyan hatást vált majd ki, mintha egy új fiókkal, nulláról indulna valaki. (Ezt a megoldást választották sokan, akik megelégelték a leegyszerűsítve úgy illusztrálható jelenséget, hogy ha megnéztek egy macskás videót, onnantól kezdve tele volt a kezdőoldaluk ilyen felvételekkel.)

Az új funkció a következő hetekben jelenik meg minden felhasználónál, így érdemes lehet figyelni, van-e frissítés, és az alkalmazás beállításai között megjelent-e egy ilyen gomb.

Nyitókép: unsplash.com