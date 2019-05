Orbán Viktor Donald Trumpnál: itt vannak a témák

Hétfő este magyar idő szerint nyolc órakor találkozik Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor a washingtoni Fehér Házban. A magyar miniszterelnököt 2010 óra először fogadja az amerikai államfő, ezért is nagy jelentőségű találkozó, amelynek témájáról a Fehér Ház annyit árult el, hogy "az együttműködés elmélyítésének különböző módjait tárgyalja majd meg olyan területeken, mint a kereskedelem, az energia és a kiberbiztonság".

Feledy Botond külpolitikai szakértő szerint ebből a legegyértelműbb téma az energiabiztonság.

"Amerika kifejezetten szeretné, ha az európai országok elkezdenének cseppfolyósított palagázt vásárolni"

- mondta az InfoRádió Aréna című műsorában, és hozzátette, ezzel együtt energiabiztonságról és az orosz függőség csökkentéséről is beszélhetnek, már csak azért is, mert "ez klasszikus amerikai adminisztrációs cél".

Az elemző szerint ebben a témakörben legalább akkora az üzleti aspektus, mint a politikai kommunikációs érték, mert a palagáz egyelőre még piacilag nem versenyképes a hagyományos gázzal szemben, ezért stratégiai jelentősége van a kormányzati támogatásnak. Feledy Botond szerint, mivel ez üzleti szempontból is fontos kérdés, ezért Trumpnak van mozgástere, és Orbán Viktornak is nagy befolyása van, mert jelentős állami tulajdonrész van a legnagyobb magyar olajvállalatban.

A biztonság és kiberbiztonság terén a külpolitikai szakértő szerint az amerikaiak szeretnék azt felmutatni, hogy a "keleti hadszíntéren" hogyan állnak Moszkva kérdéséhez. "A baltiak, a lengyelek és a románok elkötelezett atlantisták, de a maradék három visegrádi országban az amerikai diplomácia láthatóan dolgozik azon, hogy egy picit közelebb kerüljenek Washingtonhoz, és távolabb Moszkvától" - mondta Feledy Botond.

Az elemző úgy véli, a találkozót politikai-kommunikációs szempontból otthon mind a két fél jól el tudja majd adni, de az együttműködés mélységéről egyelőre keveset lehet megmondani.

Feledy Botond szerint a biztonsági kérdések is napirendre kerülnek, és az, hogy Magyarország háromezer-milliárd forintot különített el honvédelmi kiadásokra a következő években, lehetőséget hadiipari üzletekre is.

A közép-kelet európai térségben megnövekedett orosz és kínai befolyás ellensúlyozása és amerikai gazdasági érdekek állhatnak a mai Trump-Orbán találkozó mögött.

A látogatás jelentős mérföldkő a magyar-amerikai kapcsolatokban - véli Varga Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója is.

A látogatás mérföldkő a kétoldalú kapcsolatokban, hiszen a viszony sokáig hűvös volt – mondta a kutató, és hozzátette, Magyarország más közép-európai országokhoz képest talán nem annyira illeszkedik az amerikai stratégiai irányvonalba, és több problémás kérdés is feszültté tette a viszonyt.

Varga Gergely annak is szól Orbán Viktor meghívása, hogy a közép-kelet-európai térségben nőtt az orosz és kínai befolyás. "Az Egyesült Államok jelezni kívánja, hogy továbbra is egy olyan hatalomról van szó, amivel feltétlenül számolni kell a térségben" - mondta az InfoRádiónak Varga Gergely. A külügyi intézet kutatója szerint a találkozót az is indokolja, hogy Magyarország amerikai cégek által kitermelt gázt és amerikai fegyvereket vásárolhat.

