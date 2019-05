A magyar kormányfő hétfőn délután érkezett Washingtonba és este nyolc után egy kicsivel a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök fogadta, kezet fogtak, pár szót váltottak, majd bementek, és Orbán Viktor a protokoll szerint bejegyzést írt a vendégkönyvbe.

A teljes találkozó jóval hosszabb ideig tartott, mint tervezték, és egy szűk körű megbeszéléssel kezdődött, amelyen Donald Trump és Orbán Viktor mellett részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója. Az ezt követő plenáris tanácskozás előtt a két vezető az ovális irodában sajtónyilatkozatot tett. Erről egy rövid videó a Fehér Ház Twitter-oldalára is felkerült.

This afternoon, President Trump welcomed Prime Minister Viktor Orban of Hungary to the Oval Office. pic.twitter.com/OgdONwKRB6