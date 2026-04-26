ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
311.85
bux:
133872.25
2026. április 26. vasárnap Ervin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szabó Norton Olivér, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza az InfoRádió Aréna című műsorában 2026. április 23-án, csütörtökön
Nyitókép: InfoRádió

Szabó Olivér Norton: kínai lehet a következő ember a Holdon

Infostart / InfoRádió

Most az a legvalószínűbb, hogy a következő ember, aki a Hold felszínére lép, kínai állampolgár lesz – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Szabó Olivér Norton szerint a NASA 2028-es céldátuma nem lesz tartható.

A legkorábbi tervek szerint 2028-ban léphet ismét ember a Holdra. „Ez szerény véleményem szerint teljesen irreális, de a NASA-nak mégis ez a törekvése” – mondta Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Most ott tartunk, hogy véget ért egy emberes küldetés, ami megkerülte a Holdat. 2027-ben, egy év múlva a Föld körül szeretnének egy próbát, egy tesztet csinálni, ahol összekapcsolódnának azokkal a holdkompokkal – vagy csak eggyel, hogy ha csak egy készül el –, amikkel leszállhatnak majd. Tehát letesztelik, hogy működik-e ez az egész” – magyarázta.

A holdkompok közül jelenleg egy sincs kész, de még prototípus fázisban sincsen.

Pedig egy év múlva már repülniük kéne, ki kéne képezni pilótákat, hogy tudják használni a még el sem készült holdkompot, és ha ez sikeres, akkor 2028-ig ember nélkül le kéne szállni a holdkompokkal, hogy aztán az embereket rá tudjuk engedni. Tehát nagyon-nagyon sok lépcsőfok van még hátra, de mégis: a hivatalos elképzelés az, hogy 2028-ban két ember a NASA, az amerikai űrügynökség jóvoltából le fog szállni a Hold felszínére – magyarázta a szakértő.

A mostani holdmisszió, az Artemis II legénységét négy évig képezték ki. Ez a négy év nem volt feltétlenül szükséges, a sorozatos csúszások idézték elő – tette hozzá.

„Nem lepődnék meg, ha az amerikai projekt 2030-ig csúszna, ami azért izgalmas, mert a kínai űrügynökség minden évben újra és újra megerősíti, hogy ők 2030-ra tervezik az emberes leszállást, és eddig tartják az ütemet”

– mondta Szabó Olivér Norton.

Tehát ha belegondolunk, a modern űrverseny arról szól, hogy ki fog előbb leszállni: Amerika vagy Kína. Ugyan Amerika hamarabb szeretne leszállni, de lehet, hogy pont annyira elcsúszik, hogy akár csak hónapok választják majd el a kettőt egymástól – tette hozzá.

„Szerencsére azért elférünk, elég nagy égitestről van szó, de izgalmas lehet a végeredmény. Remélem, egyik fél sem próbálja megkockáztatni, hogy csak azért, hogy előbb érjünk oda, esetleg egy le nem tesztelt módon landoljanak.

Ez szondákkal még úgy-ahogy belefér: gondolhatunk mondjuk az orosz Luna 6 szondára, ami a Holdba csapódott, hogy megelőzzék az indiaiakat. Megelőzték, csak éppen 800 km/órás sebességgel »szálltak le«, ami az álmoskönyv szerint nem szerencsés. Emberrel ezt ne csináljuk meg, és nem is fogjuk – fogalmazott a csillagász.

Ha tippelni kéne, szerinte a kínai célok reálisabbak.

„Az Európai Űrügynökség tagállama Magyarország, mi is részt veszünk az Artemis programban, tehát ha magunknak akarunk drukkolni, márpedig nyilván szeretnék, akkor szálljunk le előbb, de én reálisabbnak látom most a kínai leszállást” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.

A teljes interjút itt nézheti meg:

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Interjú    Szabó Olivér Norton: kínai lehet a következő ember a Holdon

aréna

űrkutatás

hold

svábhegyi csillagvizsgáló

szabó olivér norton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabó Olivér Norton: kínai lehet a következő ember a Holdon

Szabó Olivér Norton: kínai lehet a következő ember a Holdon
Most az a legvalószínűbb, hogy a következő ember, aki a Hold felszínére lép, kínai állampolgár lesz – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Szabó Olivér Norton szerint a NASA 2028-es céldátuma nem lesz tartható.
VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rémálom vár az utazókra a főváros felé: óriási a torlódás egy terelés miatt, de megvan a tökéletes menekülőút

Rémálom vár az utazókra a főváros felé: óriási a torlódás egy terelés miatt, de megvan a tökéletes menekülőút

Öt-hat kilométeres dugó nehezíti a közlekedést az M7-es autópályán Budapest felé, Székesfehérvár térségében. A sofőröknek érdemes elkerülniük az érintett szakaszt - tudósított az Útinform.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől

Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől

Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 17. hetéből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and his officials 'likely' targets of suspected gunman, acting attorney general says

Trump and his officials 'likely' targets of suspected gunman, acting attorney general says

Todd Blanche says "preliminary" findings suggest the suspected gunman was specifically targeting members of the Trump administration.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 25. 21:01
Szabó Olivér Norton: leghamarabb 2050-ben lehet ember a Marson
2026. április 24. 21:02
Szabó Olivér Norton: a Földön kívüli élet szempontjából a közeljövőben a Jupiter holdja lesz a legizgalmasabb, ott fúrni fogunk
×
×