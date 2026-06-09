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Nyitókép: Pixabay

Új csúcsra ugrott a devizatartalék, és jöhetnek még magasabb számok

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Új történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka májusban, a hónap végén 61,1 milliárd euró volt – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikájából. Egy év alatt így már több mint 15 milliárd euróval nőtt a tartalék, ami az uniós források beérkezésével még tovább hízhat.

Az áprilisi 60,6 milliárd euróról májusban 61,1 milliárdra emelkedett az MNB nemzetközi tartalékainak állománya – derül ki az MNB adataiból. Ez új történelmi csúcsot jelent, korábban sosem volt ilyen magas a devizatartalék összege – írja a Portfolio.

Az adatok szerint az újabb emelkedés májusban annak volt köszönhető, hogy a devizakövetelések összege 41,5 milliárd euróról 42,2 milliárdra emelkedett, a többi tétel alig változott. Egy év alatt már több mint 15 milliárd euróval emelkedett a devizatartalék összege, de a tavaly decemberi 50,2 milliárd euróhoz képest is számottevő a növekedés.

A következő hónapokban az uniós források beérkezése tovább hizlalhatja a devizatartalékot miután a kormány megállapodott több mint 16 milliárd eurónyi forrás felszabadításáról. Ha ezt az összeget sikerül lehívni, akkor látunk még újabb és újabb csúcsokat 2026-ban – jegyzi meg a gazdasági lap.

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