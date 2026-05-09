Aranyrudak egymás hegyén-hátán.
Nyitókép: Pixabay

Fura dolog történik az arannyal Kínában

Infostart / MTI

Enyhén emelkedett 2026 első negyedévében az aranyfelvásárlás Kínában, elsősorban az aranyrudak és -érmék iránti erős keresletnek köszönhetően - derült ki a Kínai Aranyszövetség (China Gold Association) szombaton közzétett adataiból.

Az adatok szerint az országban az aranyfelvásárlás az év első három hónapjában összesen 303,29 tonnát tett ki, ami 4,41 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Az aranyrudak és érmék felvásárlása 46,4 százalékkal, 202,06 tonnára emelkedett, míg az aranyékszerek felvásárlása 37,1 százalékkal, 84,62 tonnára csökkent.

Az első negyedévben a tőzsdén jegyzett arany-befektetési alapokba (Exchange Traded Fund, ETF) is jelentős tőkeáramlás volt tapasztalható: az adatok szerint az időszak alatt 50,44 tonnával nőtt a befektetők aranyállománya, ami 114,88 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest, és március végére az ETF-ek teljes aranyállománya 298,29 tonnára emelkedett.

Máris megszólalt az Egyesült Államok a beiktatott új magyar kormányról

Óriási bejelentést tett a magyarok kedvenc sportáruháza: hamarosan a te városodban is nyithatnak egy új üzletet

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

